Futbol: Süper Lig
- Beşiktaş: 3 - Kasımpaşa: 0
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier (Dk. 81 Necip Uysal), Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Dorukhan Toköz, Ghezzal (Dk. 82 Güven Yalçın), Mensah (Dk. 74 Oğuzhan Özyakup), N'Koudou (Dk. 79 N'Sakala), Aboubakar
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Koomson (Dk. 13 Varga), Tirpan, Hajradinovic, Koita (Dk. 79 Doğucan Haspolat), Alan (Dk. 58 Mehmet Feyzi Yıldırım), Yusuf Erdoğan (Dk. 79 Yasin Dülger), Hodzic
Goller: Dk. 45+2 Mensah, Dk. 68 Atiba, Dk. 75 Aboubakar (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 54 Hadergjonaj (Kasımpaşa)
Sarı kart: Dk. 70 Dorukhan Toköz (Beşiktaş)
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 yendi.
49. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu altı pas üzerinde önünde bulan Atiba'nın şutunda kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.
51. dakikada N'Koudou soldan ceza sahasına girdi. Rakibini çalımlayarak önünü açan siyah-beyazlı oyuncunun çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
52. dakikada sağdan Ghezzal'ın gönderdiği uzun topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası önüne düşen topa Mensah gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
58. dakikada Ghezzal'ın pası sonrası ceza sahasına hareketlenerek rakibinden sıyrılan Aboubakar'ın şutunda top kalecide kaldı.
64. dakikada Tırpan'ın uzak mesafeden şutunda direk dibine giden topu kaleci Utku Yuvakuran kornere çeldi.
68. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Sağ tarafta topla buluşan Ghezzal rakibinden sıyrılarak topu içeri ortaladı. Atiba altıpas önünde düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0
75. dakikada Beşiktaş'ın üçüncü golü geldi. Rosier'in sağdan ortasına ceza sahasında iyi yükselen Aboubakar düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-0
88. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda top az farkla auta gitti.
Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.