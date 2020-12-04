  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

- Beşiktaş: 3 - Kasımpaşa: 0

Yeniakit Publisher
2020-12-04 21:35:48 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier (Dk. 81 Necip Uysal), Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Dorukhan Toköz, Ghezzal (Dk. 82 Güven Yalçın), Mensah (Dk. 74 Oğuzhan Özyakup), N'Koudou (Dk. 79 N'Sakala), Aboubakar

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Koomson (Dk. 13 Varga), Tirpan, Hajradinovic, Koita (Dk. 79 Doğucan Haspolat), Alan (Dk. 58 Mehmet Feyzi Yıldırım), Yusuf Erdoğan (Dk. 79 Yasin Dülger), Hodzic

Goller: Dk. 45+2 Mensah, Dk. 68 Atiba, Dk. 75 Aboubakar (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 54 Hadergjonaj (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 70 Dorukhan Toköz (Beşiktaş)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 yendi.

49. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu altı pas üzerinde önünde bulan Atiba'nın şutunda kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.

51. dakikada N'Koudou soldan ceza sahasına girdi. Rakibini çalımlayarak önünü açan siyah-beyazlı oyuncunun çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

52. dakikada sağdan Ghezzal'ın gönderdiği uzun topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası önüne düşen topa Mensah gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

58. dakikada Ghezzal'ın pası sonrası ceza sahasına hareketlenerek rakibinden sıyrılan Aboubakar'ın şutunda top kalecide kaldı.

64. dakikada Tırpan'ın uzak mesafeden şutunda direk dibine giden topu kaleci Utku Yuvakuran kornere çeldi.

68. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Sağ tarafta topla buluşan Ghezzal rakibinden sıyrılarak topu içeri ortaladı. Atiba altıpas önünde düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

75. dakikada Beşiktaş'ın üçüncü golü geldi. Rosier'in sağdan ortasına ceza sahasında iyi yükselen Aboubakar düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-0

88. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda top az farkla auta gitti.

Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail tutuştu: Saldırabilirler
Dünya

İsrail tutuştu: Saldırabilirler

İşgalci İsrail, muhtemel bir İran saldırısına karşı Dimona Nükleer Tesisi çalışanlarına uyarıda bulundu.

Uçak filoları genişliyor! 93 tane F-35 alacaklar
Dünya

Uçak filoları genişliyor! 93 tane F-35 alacaklar

ABD'de savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran tasarı son halini aldı. ABD Hava Kuvvetleri'nin gücünün 3 850 savaş uçağına ulaştırılmasın..
ABD'den skandal Türkiye hamlesi
Dünya

ABD'den skandal Türkiye hamlesi

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alan Türkiye'ye yaptırımları da içeren Ulusal Savunma Yetki..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay