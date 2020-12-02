Futbol: Süper Lig
Ligde 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
İSTANBUL (AA) - Süper. Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 11. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:
4 Aralık Cuma:
19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
5 Aralık Cumartesi:
13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya
16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar
6 Aralık Pazar:
13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
7 Aralık Pazartesi:
19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa