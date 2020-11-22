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Spor

Futbol: Süper Lig

Göztepe: 3 - MKE Ankaragücü: 1

Yeniakit Publisher
2020-11-22 18:18:00 -
Futbol: Süper Lig


Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Candaş Elbil

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 85 Burekovic), Yalçın Kayan (Dk. 85 Kubilay Sönmez), Soner Aydoğdu, Tripic (Dk. 46 Nwobodo), Guilherme (Dk. 90 Efe Binici), Cherif Ndiaye (Dk. 73 Napoleoni)

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Atila Turan (Dk. 67 Emre Güral), Lobjanidze (Dk. 46 Alper Potuk), Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 46 Voca), Lukasik (Dk. 46 Diousse), Paintsil (Dk. 76 Borven), Endri Çekiçi, Bolingi

Goller: Dk. 10 ve 67 Cherif Ndiaye, Dk. 62 Halil Akbunar (Göztepe), Dk. 90+2 Borven (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 42 Berkan Emir, Dk. 90+1 Kubilay Sönmez (Göztepe), Dk. 42 Kitsiou, Dk. 83 Bolingi (MKE Ankaragücü)


İZMİR (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan topla ceza sahasına giren Nwobodo'nun ortasında müsait durumdaki Halil Akbunar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

66. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Nwobodo'nun şutunda direğe çarpan top auta gitti.

67. dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Nwobodo'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Cherif Ndiaye, güzel bir hareketle rakibin geçtikten sonra ceza sahası içinde sol çapraz pozisyonda yaptığı güzel bir vuruşla skoru 3-0'a taşıdı.

79. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Halil Akbunar'ın sert şutunda kaleci Friedrich topu kornere çeldi.

88. dakikada sol kanattan Alper Potuk'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içnde topa iyi yükselen Bolingi'nin kafa vuruşunda kaleci İrfan Can topu kornere uzaklaştırdı.

90+2. dakikada MKE Ankaragücü'nde Emre Güral'ın pasıyla ceza sahası sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Borven, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.

Müsabakayı Göztepe 3-1 galip tamamladı.

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