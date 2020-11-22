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Spor

Futbol: Süper Lig

İttifak Holding Konyaspor: 2 - Kasımpaşa: 1

Yeniakit Publisher
2020-11-22 18:06:16 -
Futbol: Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Yasin Kol, Gökhan Memişoğlu, Osman Gökhan Bilir

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Alper Uludağ (Dk. 75 Hurtado), Chikalleshi (Dk. 90 Ahmet Çalık), Milosevic (Dk. 75 Musa Çağıran), Miya (Dk. 46 Hadziahmetovic), Kravets

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Ahmet Oğuz (Dk. 54 Koomson), Sadiku, Brecka, Haddadi, Tirpan, Hadergjonaj, Anıl Koç (Dk. 71 Yasin Dülger), Aytaç Kara, Varga, Alan

Goller: Dk. 18 Aytaç Kara (Kasımpaşa), Dk. 48 Skubic, Dk. 88 Musa Çağıran (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 21 Jevtovic, Dk. 84 Adil Demirbağ, Dk. 90 Kravets (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 61 Haddadi, Dk. 89 Aytaç Kara, Dk. 84 Brecka (Kasımpaşa)


KONYA (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

48. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Alper Uludağ'ın pasına hareketlenen Skubic'in gelişine vuruşunda, top ağlara gitti.

55. dakikada Koomson'un ceza sahasının dışından çektiği şut yandan auta gitti.

57. dakikada Kravets'in ceza sahası içinden sert şutunda top, kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesiyle oyun alanına döndü.

59. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Milosevic'in çektiği şut, az farkla yandan auta gitti.

65. dakikada Alper Uludağ'ın sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği pasa yükselen Skubic'in kafa vuruşunda top kaleci Ramazan Köse'de kaldı.

88. dakikada yeşil-beyazlı ekip öne geçti. Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1

90+5. dakikada Kravets'in ceza sahası içinden sert şutunu kaleci Ramazan Köse kornere çeldi.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle bitti.

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