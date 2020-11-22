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Spor

Futbol: Süper Lig

Göztepe: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-11-22 17:01:27 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Candaş Elbil

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Halil Akbunar, Yalçın Kayan, Soner Aydoğdu, Tripic, Guilherme, Cherif Ndiaye

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Atila Turan, Lobjanidze, Atakan Rıdvan Çankaya, Lukasik, Paintsil, Endri Çekiçi, Bolingi

Gol: Dk. 10 Cherif Ndiaye (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 42 Berkan Emir (Göztepe), Dk. 42 Kitsiou (MKE Ankaragücü)


İZMİR (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Bolingi'nin pasıyla topla buluşan Lobjanidze'nin şutunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.

10. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Tripic'in verdiği topu ceza sahası hemen önündeki Cherif Ndiaye bekletmeden ceza sahasının içindeki Guilherme'ye aktardı. Guilherme'nin kafa vuruşuyla kale önüne doğru yönlendirdiği meşin yuvarlağa iyi yükselen Cherif Ndiaye, kafa vuruşuyla topu filelelere gönderdi: 1-0.

25. dakikada ceza sahası içinde Murat Paluli ile Endri Çekici arasındaki mücadelede Endri Çekici'nin yerde kalmasının ardından hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Fırat Aydınus kararını değiştirmedi. Atışı 29. dakikada kullanan Endri Çekici'nin şutunda top üstten auta gitti.

37. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında Lobjanidze'nin yaptığı ortada Bolingi'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin hemen yanından dışarı çıktı.

38. dakikada Atila Turan'ın ceza sahası içinde yaptığı ortada kaleci İrfan Can'ın kalesinde olmadığı pozisyonda Lobjanidze'nin şutunda Titi kaleye giden topu uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 üstün tamamladı.

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