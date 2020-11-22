Futbol: Süper Lig
İttifak Holding Konyaspor: 0 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Yasin Kol, Gökhan Memişoğlu, Osman Gökhan Bilir
İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Alper Uludağ, Chikalleshi, Milosevic, Miya, Kravets
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Ahmet Oğuz, Sadiku, Brecka, Haddadi, Tirpan, Hadergjonaj, Anıl Koç, Aytaç Kara, Varga, Alan
Gol: Dk. 18 Aytaç Kara (Kasımpaşa)
Sarı kart: Dk. 21 Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor)
KONYA (AA) - Süper Lig'in 9. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor- Kasımpaşa maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
18. dakikada konuk ekip öne geçti. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Aytaç Kara'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
30. dakikada Miya'nın ceza sahasının yanı başından çektiği şutu kaleci Ramazan Köse kurtardı.
41. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından şutunda Hadergjonaj'ın müdahalesine hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Ancak rakip takımın oyucularının itirazı üzerine VAR'a giden Yasin Kol, penaltıyı iptal etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.