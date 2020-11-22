  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

İttifak Holding Konyaspor: 0 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-11-22 16:57:35 -
Futbol: Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Yasin Kol, Gökhan Memişoğlu, Osman Gökhan Bilir

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Alper Uludağ, Chikalleshi, Milosevic, Miya, Kravets

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Ahmet Oğuz, Sadiku, Brecka, Haddadi, Tirpan, Hadergjonaj, Anıl Koç, Aytaç Kara, Varga, Alan

Gol: Dk. 18 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 21 Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor)


KONYA (AA) - Süper Lig'in 9. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor- Kasımpaşa maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

18. dakikada konuk ekip öne geçti. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Aytaç Kara'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

30. dakikada Miya'nın ceza sahasının yanı başından çektiği şutu kaleci Ramazan Köse kurtardı.

41. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından şutunda Hadergjonaj'ın müdahalesine hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Ancak rakip takımın oyucularının itirazı üzerine VAR'a giden Yasin Kol, penaltıyı iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ülkeler resmen sıraya girdi! Türkiye’den istediler
Ekonomi

Ülkeler resmen sıraya girdi! Türkiye’den istediler

Türkiye, gelişmekte olan 8 Müslüman ülkenin kurduğu Gelişen 8 Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (D-8) uçak sanayilerinin merkezi ve teknik bakım..
MHP'nin acı günü! Uçurumdan yuvarlandı
Gündem

MHP'nin acı günü! Uçurumdan yuvarlandı

Adana'da, ağaç kesmek için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek 70 metrelik uçurumdan yuvarlanan Adana Feke Belediyesi MHP’li meclis..
Rıdvan Dilmen’den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girmeseydi…
Gündem

Rıdvan Dilmen’den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girmeseydi…

Süper Lig'de yayıncı kuruluş beIN Sports ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki ücretle ilgili anlaşmazlık hafta içi son buldu. Rıdvan Di..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay