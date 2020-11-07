Futbol: Süper Lig
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Göztepe: 1
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Orkun Aktaş
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Mina, Hasan Hatipoğlu, Mucahid Albayrak, İbrahim Akdağ (Dk. 78 Osman Çelik), Petrus Boumal (Dk. 62 Donald), Sissoko, Novikovas, Emrah Başsan (Dk. 62 Rashad Muhammed), Ricardo Gomes (Dk. 86 Sadiku)
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 22 Nwobodo), Atınç Nukan (Dk. 79 Titi), Mihojevic, Burekovic, Kubilay Sönmez (Dk. 71 Yalçın Kayan), Soner Aydoğdu (Dk. 80 Burak Süleyman), Halil Akbunar, Guilherme, Tripic (Dk. 80 Mossoro), Ndiaye
Goller: Dk. 13 Ndiaye (Göztepe), Dk. 68 Novikovas (Penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Kırmızı Kart: DK. 90+4 Sadiku (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
ERZURUM (AA) - Süper Lig'in 8. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı.
50. dakikada topla ceza alanına giren Sissoko, önünü boşaltmak isterken topa basarak dengesini kaybetti. Bunun üzerine Göztepe savunması araya girerek tehlikeyi önledi.
54. dakikada ani gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar'ın pasıyla savunma arkasında sarkan Guilherme, soldan gelen Tripic'i gördü. Tripic'in yerden sert şutunda köşeye giden topu kaleci Farnolle son anda kornere çeldi.
68. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Orta alandan gönderilen uzun pasla ceza sahası içine giren Rashad Muhammed, Burekovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Novikovas topu ağlara gönderdi: 1-1.
71. dakikada Tripic'in sol kanattan orta şut karışımı vuruşunda, kaleciyi geçen topu arka direkte Guilherme üstten auta gönderdi.
82. dakikada ev sahibi ekibin kullandığı serbest vuruş sonrasında ceza alanında topla buluşan Mina, arka direkte topu önünde buldu. Bu oyuncunun çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
90+2. dakikada ev sahibi ekip öne geçmeye çok yaklaştı. Rashad Muhammed'in ceza alanı içine çektiği şutta savunmadan seken top Sadiku'nun önünde kaldı. Müsait durumda topa vuran Sadiku, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçemedi.
90+5. dakikada ceza sahasının hemen önünde serbest vuruş kullanan Guilherme'nin şutunda, top kale diğerinin üstüne çarparak geri döndü. Pozisyonun devamında Yalçın Kayan bekletmeden çektiği şutta kaleci Farnolle topu çizgiden çıkardı.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.