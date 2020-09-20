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Futbol: Süper Lig

Gaziantep FK: 2 - Fatih Karagümrük: 2

Yeniakit Publisher
2020-09-20 21:07:01 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Kalyon

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Aleks Taşçıoğlu

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık, Dijobodji, Morais (Dk. 65 Enver Cenk Şahin), Tosca, Güray Vural, Jefferson, Maxim (Dk. 90+2 Furkan Soyalp), Andre (Dk. 79 Kozulj), Kenan Özer (Dk. 46 Muhammet Demir)

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Sabo, Zukanovic, Roco, Alpaslan Erdem, Ndao, Biglia (Dk. 76 Chahechouhe), Vato Arveladze (Dk. 61 Lichaj), Ramazan Civelek (Dk. 77 Murat Sarıgül), Darri, Sobiech (DK. 46 Mevlüt Erdinç)

Goller: Dk. 26 Zukanovic, Dk. 90+5 Mevlüt Erdinç (Fatih Karagümrük), Dk. 53 Kana Bıyık, DK. 59 Andre (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 17 Sobiech, Dk. 42 Sabo (Fatih Karagümrük), Dk. 75 Jefferson, Dk. 83 Muhammet Demir (Gaziantep FK)


GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 2. haftasındaki Gaziantep FK-Fatih Karagümrük karşılaşması 2-2 berabere bitti.

53. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda arka direğe seken topu Kana Bıyık filelerle buluşturdu: 1-1

59. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Maxim'den pası alan Muhammet Demir dar açıdan aşırtma bir pas ile Andre'yi buluşturdu. Andre arka direkte bomboş durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

73. dakikada sağ kanattan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda top arka direğe açıldı. Topla buluşan Güray'ın ortasında savunma son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+5. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan uzun kullanılan taç atışında arka direğe seken topa Zukanovic vurdu. Mevlüt bu meşin yuvarlağa dokunarak fileleri havalandırdı ve skora dengeyi getirdi. 2-2

Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

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