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Spor

Futbol: Süper Lig

Gaziantep FK: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-09-20 19:59:45 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Kalyon

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Aleks Taşçıoğlu

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık, Dijobodji, Morais, Tosca, Güray Vural, Jefferson, Maxim, Andre, Kenan Özer

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Sabo, Zukanovic, Roco, Alpaslan Erdem, Ndao, Biglia, Vato Arveladze, Ramazan Civelek, Darri, Sobiech

Gol: Dk. 26 Zukanovic (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 17 Sobiech, Dk. 42 Sabo (Fatih Karagümrük)


GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 2. haftasındaki Gaziantep FK-Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

21. dakikada Ndao'nun sağ kanattan penaltı noktasına doğru çıkarttığı topa Sabo gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

25. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan arka direğe doğru kullanılan köşe vuruşunda Roco'nun indirdiği topa Zukanovic, dar açıdan vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

26. dakikada ev sahibi ekip beraberliğe yaklaştı. Hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Kenan Özer, ceza sahasında topla buluştu. Çapraz pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kalan Kenan Özer'in vuruşunda kaleci Aykut gole izin vermedi.

28. dakikada Ramazan'ın sağ kanattan pasında topla buluşan Sobiech'in vuruşunda kaleci Günay son anda topu ayakları ile çeldi.

30. dakikada Gaziantep FK beraberliğe yine çok yaklaştı. Savunma arkasına sarkan Kenan Özer, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Aykut, yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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