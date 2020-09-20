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Spor

Futbol: Süper Lig

Kasımpaşa: 2 - Çaykur Rizespor: 0

Yeniakit Publisher
2020-09-20 18:05:06 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Suat Arslanboğa, Erdem Bayık, Özgür Ertem

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Pavelka, Tarkan Serbest, Jeanvier (Dk. 46 Anıl Koç), Brecka, Sadiku, Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara, Hajradinovic (Dk. 84 Tirpan), Varga (Dk. 90+3 Ahmet Oğuz), Alan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Selim Ay, Meriah, Melnjak, Vetrih (Dk. 41 Abdullah Durak), Baiano, Tunay Torun (Dk. 70 Remy), Boldrin, Samudio (Dk. 65 Nadir Çiftçi), Skoda

Goller: Dk. 13 Varga, Dk. 60 Alan (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 88 Anıl Koç (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 20 Aytaç Kara, Dk. 84 Tarkan Serbest, Dk. 86 Varga (Kasımpaşa), Dk. 73 Abdullah Durak (Çaykur Rizespor)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Kasımpaşa ligdeki ilk galibiyetini aldı. Çaykur Rizespor ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

60. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta kendi yarı sahasında buluştuğu topla ilerleyen Hajradinovic, ceza yayının gerisinden pasını sol çaprazdaki Alan'a verdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı arka direkte bulunan Anıl Koç ile buluşturdu. Anıl'ın şutunda kaleci Gökhan Akkan'dan dönen topu altıpasın gerisinde tamamlayan Alan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

67. dakikada Varga'nın ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.

78. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışından şutunda top kaleci Gökhan Akkan'dan döndü. Ardından Anıl Koç'un tamamlamak istediği meşin yuvarlağı, açısını kapatan Gökhan bu kez kornere çeldi.

88. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. 86. dakikada Anıl Koç ile sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada girdiği ikili mücadelede Melnjak yerde kaldı ve maçın hakemi Suat Arslanboğa, Anıl'ı sarı kartla cezalandırdı. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında tekrar izleyen Suat Arslanboğa, kararını değiştirdi ve Anıl Koç'u kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

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