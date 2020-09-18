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Spor

Futbol: Süper Lig

Yeni Malatyaspor: 1 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-09-18 21:13:30 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Ndayishimiye, Murat Akça, Hafez, Acquah, Adem Büyük, Cueva, Ahmet Ildiz, Fofana, Umut Bulut

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan, Halil Akbunar, Mossoro, Tripic, Brown

Goller: Dk. 19 Halil Akbunar (Göztepe), Dk. 30 Adem Büyük (Penaltıdan) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 İrfan Can Eğribayat, Dk. 36 Yalçın Kayan, Dk. 36 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 45 Chebake (Yeni Malatyaspor)


MALATYA (AA) - Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 tamamladı.

19. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan gelişen Göztepe atağında Soner Aydoğdu'nun savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

28. dakikada Cueva'nın sağ kanattan kullandığı korner atışına ceza sahasında iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top Ndayishimiye'nin önünde kaldı. Topu kale göndermek isteyen Ndayishimiye, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdehalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, penaltı noktasına gösterdi.

30. dakikada penaltı atışını kullanan Adem Büyük, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan ağlarla buluşturdu: 1-1.

32. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar'ın savunma arkasına attığı topla buluşan Tripic, kaleciyi de geçerek topu içeriye çevirdi. Araya giren Murat Akça, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

46. dakika Hafez'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda top auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

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