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Spor

Futbol: Süper Lig

Kasımpaşa: 3 - Medipol Başakşehir: 2

Yeniakit Publisher
2020-07-26 19:02:19 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Pavelka (Dk. 90 Doğucan Haspolat), Yusuf Erdoğan (Dk. 65 Quaresma), Hajradinovic (Dk. 78 Jorge Fernandes), Thiam (Dk. 79 Anıl Koç), Koita (Dk. 89 Gohou)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Mehmet Topal (Dk. 46 Demba Ba) Ponck, Aziz Eraltay (Dk. 46 Clichy), Gökhan İnler, Berkay Özcan (Dk. 73 Crivelli), Visca, Aleksic (Dk. 73 Epureanu), Elia (Dk. 46 Mahmut Tekdemir), Gulbrandsen

Goller: Dk. 9 ve 27 Koita, Dk. 61 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 77 Demba Ba, Dk. 80 Visca (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 29 Mehmet Topal, Dk. 45 Elia (Medipol Başakşehir), Dk. 85 Jorge Fernandes (Kasımpaşa)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 34. ve son haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

61. dakikada Kasımpaşa farkı 3'e çıkardı. Aytaç Kara'nın uzun pasında Mahmut Tekdemir'den önce topa dokunan Yusuf Erdoğan, pasını Koita'ya verdi. Sağ kanatta ceza sahasına yönelen Koita, meşin yuvarlağı tekrar Yusuf ile buluşturdu. Yusuf'un ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.

77. dakikada Medipol Başakşehir golü buldu. Clichy'nin soldan ortasında Demba Ba'nın penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

80. dakikada konuk takım farkı bire indirdi. Clichy'nin sol kanatta yerden ortasında arka direkte topla buluşan Visca, bekletmeden yaptığı sert ve düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 3-2.

Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Kasımpaşa, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

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