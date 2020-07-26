Futbol: Süper Lig
Kasımpaşa: 2 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Pavelka, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Thiam, Koita
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Mehmet Topal, Ponck, Aziz Eraltay, Gökhan İnler, Berkay Özcan, Visca, Aleksic, Elia, Gulbrandsen
Goller: Dk. 9 ve 27 Koita (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 29 Mehmet Topal, Dk. 45 Elia (Medipol Başakşehir)
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 34. ve son haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, Medipol Başakşehir karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
9. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Koita, ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
27. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Thiam'ın altıpasın sağından yaptığı ortada, arka direkte uygun durumdaki Koita kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
Müsabakanın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.