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Spor

Futbol: Süper Lig

Kasımpaşa: 2 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-07-26 17:55:53 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Pavelka, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Thiam, Koita

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Mehmet Topal, Ponck, Aziz Eraltay, Gökhan İnler, Berkay Özcan, Visca, Aleksic, Elia, Gulbrandsen

Goller: Dk. 9 ve 27 Koita (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 29 Mehmet Topal, Dk. 45 Elia (Medipol Başakşehir)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 34. ve son haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, Medipol Başakşehir karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

9. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Koita, ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

27. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Thiam'ın altıpasın sağından yaptığı ortada, arka direkte uygun durumdaki Koita kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Müsabakanın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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