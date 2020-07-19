  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Futbol: Süper Lig

Çaykur Rizespor: 3 - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-07-19 23:03:40 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Abdullah Durak, Vetrih, Garmash (Dk. 66 Oğuz Kaan Güçtekin), Boldrin (Dk. 90 Tunay Torun), Samudio (Dk. 86 Sasse), Skoda

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake (Dk. 37 Kjartansson), Mina, Hadebe, Hafez, Robin Yalçın (Dk. 46 Donald), Murat Yıldırım (Dk. 83 Erkan Kaş), Fofana (Dk. 46 Ahmet İldiz), Walter, Gökhan Töre, Umut Bulut (Dk. 83 Youssuf)

Goller: Dk.29 ve 36 (penaltıdan) Skoda, Dk.31 Boldrin (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Vetrih, Dk. 23 Samudio, Dk.66 Garmash (Çaykur Rizespor), Dk.37 Robin Yalçın (BtcTurk Yeni Malatyaspor)


RİZE (AA) - Süper Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek puanını 35'e yükseltti.

56. dakikada Skoda'nın defansın arkasında pasına hareketlenerek ceza sahası içerisine giren Samudio'nun vuruunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

76. dakikada Melnjak'ın ara pasında ceza sahası içerisine giren Vetrih'in kaleci ile karşı karşıya yerden vuruşunda Farnolle yatarak topu ayakları ile çelmeyi başardı.

78. dakikada Samudio'nun defansın arkasına pasında ceza sahası içerisine girdikten sonra Boldrin'in direk dibine plase vuruşunda kaleci Farnolle, yatarak topu kornere çeldi.

Mücadele, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı