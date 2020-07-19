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Spor

Futbol: Süper Lig

Demir Grup Sivasspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-07-19 22:07:28 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, İlker Takpak

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Marcelo, Uğur Çiftçi, Emre Kılınç, Yatabare, Mert Hakan Yandaş, Fatih Aksoy, Cofie, Kone

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Ramos, Polomat, Zargo Toure, Sessegnon, Candeias, Soner Dikmen, Berat Özdemir, Halil İbrahim Pehlivan, Stancu

Gol: Dk. 29 Kone (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)


SİVAS (AA) - Süper Lig'in 33. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

6. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan ortasında Appindangoye'nin kafa vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.

16. dakikada Fatih Aksoy'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın sert şutunu kaleci Nordfeldt güçlükle çeldi.

27. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan ortasında Ramos ceza alanı içinde topla elle oynadı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

29. dakikada kazanılan penaltıyı Kone ağlara gönderdi. 1-0

39. dakikada Candeias'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Stancu'nun ceza sahası içinde düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.

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