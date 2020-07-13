Futbol: Süper Lig
İttifak Holding Konyaspor: 4 - Medipol Başakşehir: 3
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı (Dk. 73 Jevtovic), Jonsson, Milosevic (Dk. 79 Thuram), Miya (Dk. 74 Selim Ay), Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu (Dk. 59 Berkay Özcan), Clichy, Visca, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci (Dk. 70 Robinho), Aleksic (Dk. 46 Elia), Crivelli (Dk. 89 Mahmut Tekdemir), Demba Ba
Goller: Dk. 3 Visca (Penaltıdan), Dk. 70 Demba Ba, Dk. 77 Elia (Medipol Başakşehir), Dk. 20 ve 45+1 Miya, Dk. 28 Ömer Ali Şahiner, Dk. 84 Skubic (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 2 Miya, Dk. 9 Uğur Demirok, Dk. 35 Milosevic, Dk. 90+6 Ali Turan (Yedek kulübesinde) (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 31 Visca, Dk. 32 Aleksic, Dk. 48 Epureanu (Medipol Başakşehir)
KONYA (AA) - Süper Lig'in 32. haftasında İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği lider Medipol Başakşehir'i 4-3 yendi.
50. dakikada Milosevic'in ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan şutunda, top yandan auta gitti.
52. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.
54. dakikada Miya'nın kaleyi cepheden gören noktadan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
70. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Visca'nın ceza sahası içerisinden pasına hareketlenen Demba Ba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2
77. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Caiçara, ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Topa gelişine vuran Elia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-3
84. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Jonsson'un ceza sahasına pasına hareketlenen Skubic'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-3
Karşılaşma, Konyaspor'un 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.