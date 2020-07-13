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Spor

Futbol: Süper Lig

İttifak Holding Konyaspor: 4 - Medipol Başakşehir: 3

Yeniakit Publisher
2020-07-13 23:08:11 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı (Dk. 73 Jevtovic), Jonsson, Milosevic (Dk. 79 Thuram), Miya (Dk. 74 Selim Ay), Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu (Dk. 59 Berkay Özcan), Clichy, Visca, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci (Dk. 70 Robinho), Aleksic (Dk. 46 Elia), Crivelli (Dk. 89 Mahmut Tekdemir), Demba Ba

Goller: Dk. 3 Visca (Penaltıdan), Dk. 70 Demba Ba, Dk. 77 Elia (Medipol Başakşehir), Dk. 20 ve 45+1 Miya, Dk. 28 Ömer Ali Şahiner, Dk. 84 Skubic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Miya, Dk. 9 Uğur Demirok, Dk. 35 Milosevic, Dk. 90+6 Ali Turan (Yedek kulübesinde) (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 31 Visca, Dk. 32 Aleksic, Dk. 48 Epureanu (Medipol Başakşehir)


KONYA (AA) - Süper Lig'in 32. haftasında İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği lider Medipol Başakşehir'i 4-3 yendi.

50. dakikada Milosevic'in ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan şutunda, top yandan auta gitti.

52. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.

54. dakikada Miya'nın kaleyi cepheden gören noktadan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

70. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Visca'nın ceza sahası içerisinden pasına hareketlenen Demba Ba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2

77. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Caiçara, ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Topa gelişine vuran Elia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-3

84. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Jonsson'un ceza sahasına pasına hareketlenen Skubic'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-3

Karşılaşma, Konyaspor'un 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

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