Futbol: Süper Lig
Göztepe: 2 - MKE Ankaragücü: 2
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Göztepe: Beto (Dk. 46 Göktuğ Bakırbaş), Murat Paluli, Titi, Atınç Nukan, Berkan Emir, Napoleoni (Dk. 86 Castro), Poko, Soner Aydoğdu, Tripic, Mossoro (Dk. 70 Yalçın Kayan), Wilczek (Dk. 79 Ege Özkayımoğlu)
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, İlhan Parlak (Dk. 86 Rivas), Lukasik (Dk. 54 Scarione), Faty, Rodrigues, Sedat Ağçay (Dk. 46 Lobjanidze), Orgill (Dk. 89 Aydın Karabulut)
Goller: Dk. 17 Orgill, Dk. 58 Rodrigues (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü), Dk. 26 Wilczek (Penaltıdan), Dk. 45+2 Soner Aydoğdu (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 31 Rodrigues, Dk. 49 Lukasik, Dk. 61 Kitsiou, Dk. 90+5 Kulusic (MKE Ankaragücü), Dk. 35 Soner Aydoğdu, Dk. 90+1 Titi (Göztepe)
İZMİR (AA) - Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile MKE Ankaragücü 2-2 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 56. dakikasında ceza alanında Titi ile Kitsiou'nun mücadelesinin ardından Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunu 58. dakikada kullanan Rodrigues topu filelere gönderdi: 2-2.
78. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Scarione'nin şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
90+2. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Scarione'nin şutunda kaleci Göktuğ kaleye giden topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.