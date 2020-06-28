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Spor

Futbol: Süper Lig

Gaziantep FK: 0 - Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-06-28 21:57:19 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Kalyon

Hakemler: Serdar Tokat, Özgür Ertem, Abdullah Bora Özkara

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Biyik, Toşca, Sousa, Kenan Özer, Morais, Maxim, Twumasi, Kayode

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Ersan Adem Gülüm, Doğukan Sinik, Mukairu, Kudriashov, Ribeiro, Amilton, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert, Jahovic


GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 29. haftasındaki Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

12. dakikada Oğuz Ceylan'ın kale ağzına çevirdiği top savunmadan döndü, dönen topa Maxim'in gelişine yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.

22. dakikada Maxim'im pasında ceza sahası içine giren Kenan Özer'in şutuna savunma engel oldu, top az farkla kornere çıktı.

42. dakikada sol kanatta Morais'in pasında ceza sahası içinde hareketlenen Twumasi'den önce Ersan Gülüm topa ayak koydu ve tehlikeyi büyümeden önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.


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