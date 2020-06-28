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Spor

Futbol: Süper Lig

Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-06-28 21:49:27 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Visca, Robinho, Crivelli

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Donk, Lemina, Saracchi, Seri, Feghouli, Belhanda, Ömer Bayram, Onyekuru, Emre Akbaba

Sarı kartlar: Dk. 8 Saracchi (Galatasaray), Dk. 15 Aleksic, Dk. 41 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

12. dakikada Saracchi'nin geri pasında kaleci Okan Kocuk'un kontrol edemediği top kaleye doğru yöneldi. Okan Kocuk son anda kale çizgisi üzerinden meşin yuvarlağı çıkartarak gole izin vermedi. Pozisyonun devamında Crivelli topu ceza sahasının sol çaprazında uygun durumda bulunan Robinho'ya aktardı. Bu futbolcunun sert vuruşunda Okan Kocuk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18. dakikada Caiçara'nın pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Aleksic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

34. dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışında çektiği şutta savunmadan seken top, altıpasın sol çaprazında bulunan Emre Akbaba'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, açıyı kapatan Mert Günok meşin yuvarlağı çıkartarak gole izin vermedi.

45+1. dakikada Saracchi'nin ceza yayı dışından çektiği sert şutta, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

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