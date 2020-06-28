Futbol: Süper Lig
Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Visca, Robinho, Crivelli
Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Donk, Lemina, Saracchi, Seri, Feghouli, Belhanda, Ömer Bayram, Onyekuru, Emre Akbaba
Sarı kartlar: Dk. 8 Saracchi (Galatasaray), Dk. 15 Aleksic, Dk. 41 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
12. dakikada Saracchi'nin geri pasında kaleci Okan Kocuk'un kontrol edemediği top kaleye doğru yöneldi. Okan Kocuk son anda kale çizgisi üzerinden meşin yuvarlağı çıkartarak gole izin vermedi. Pozisyonun devamında Crivelli topu ceza sahasının sol çaprazında uygun durumda bulunan Robinho'ya aktardı. Bu futbolcunun sert vuruşunda Okan Kocuk meşin yuvarlağı kornere çeldi.
18. dakikada Caiçara'nın pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Aleksic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
34. dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışında çektiği şutta savunmadan seken top, altıpasın sol çaprazında bulunan Emre Akbaba'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, açıyı kapatan Mert Günok meşin yuvarlağı çıkartarak gole izin vermedi.
45+1. dakikada Saracchi'nin ceza yayı dışından çektiği sert şutta, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.