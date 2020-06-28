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Spor

Futbol: Süper Lig

Çaykur Rizespor: 2 - Yukatel Denizlispor: 2

Yeniakit Publisher
2020-06-28 20:36:50 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk (Dk.42 Orhan Ovacıklı), Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande, Vetrih (Dk.70 Garmash), Tunay Torun (Dk.70 Sasse), Boldrin, Samudio, Skoda

Yukatel Denizlispor: Tolgahan Acar, Lopes, Mustafa Yumlu, Ben Youssef, Bergdich, Mbamba (Dk.62 Sackey), Murawski, Özgür Çek (Dk.70 Sacko), Aissati, Estupinan (Dk.70 Olcay Şahan), Rodallega

Goller: Dk.41 Skoda, Dk.71 Boldrin (Çaykur Rizespor) Dk.20 Estupinan, Dk.30 Fernandes (kendi kalesine) (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk.16 Moroziuk, Dk.67 Tunay Torun (Çaykur Rizespor) Dk.4 Özgür Çek (Yukatel Denizlispor)

RİZE (AA) - Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor mücadelesi 2-2 tamamlandı.

47. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Samudio'nun pasında, bekletmeden Boldrin'in vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.

49. dakikada Boldrin'in ceza sahası içerisine aşırtma pasında Tunay Torun'un kafa ile kontrol ettikten sonra röveşata vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.

52. dakikada Vetrih'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Skoda'nın uzanarak yerden kafa vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, yatarak topu kontrol etti.

71. dakikada ev sahibi ekip beraberliği sağladı. Sağ kanatta topla buluşan Boldrin, üç kişiden kurtulduktan sonra ceza yayı üzerinden vuruşunda, defansta Ben Youssef'e çarpan meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'ı yanıltarak filelere gitti: 2-2

Mücadele, 2-2 sona erdi.

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