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Spor

Futbol: Süper Lig

Çaykur Rizespor: 1 - Yukatel Denizlispor: 2 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-06-28 19:27:42 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk (Dk.42 Orhan Ovacıklı), Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande, Vetrih, Tunay Torun, Boldrin, Samudio, Skoda

Yukatel Denizlispor: Tolgahan Acar, Lopes, Mustafa Yumlu, Ben Youssef, Bergdich, Mbamba, Murawski, Özgür Çek, Aissati, Estupinan, Rodallega

Goller: Dk.41 Skoda (Çaykur Rizespor) Dk.20 Estupinan, Dk.30 Fernandes (kendi kalesine) (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk.16 Moroziuk (Çaykur Rizespor) Dk.4 Özgür Çek (Yukatel Denizlispor)


RİZE (AA) - Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Yukatel Denizlispor, mücadelenin ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

19. dakikada sol çaprazdan kazanılan faul atışında, Aissati'nin vuruşunda kaleci Tarık Çetin topu kornere çeldi.

20. dakikada sağ taraftan Özgür Çek'in ortasında, Morizuk'un kafa ile sektirdiği topa arka direkte Estupinan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

28. dakikada Samudio ile paslaşan Tunay Torun'un ceza yayı üzerinden vuruşunda üsten auta çıktı.

30. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine yapılan sert ortada, Çaykur Rizespor defansında Fernandes ters kafa vuruşu ile topu kendi filelerine gönderdi: 0-2

41. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Moroziuk'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında, penaltı noktasında Skoda'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2

Mücadelenin ilk yarısı deplasman ekibinin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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