Futbol: Süper Lig
BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Mehmet Cem Hanoğlu
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Hadebe, Mina, Sakıb Aytaç, Acquah, Gökhan Töre, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Fofana, Umut Bulut
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Castro, Halil Akbunar, Mossoro, Serdar Gürler, Wilczek
Gol: Dk. 41 Umut Bulut (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
MALATYA (AA) - Süper Lig'in 28. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Göztepe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
10. dakikada Göztepe'de Soner Aydoğdu'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.
12. dakikada Chebake'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, Göztepe savunması topu uzaklaştırdı.
35. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Wilczek'in vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
38. dakikada Mossoro'nun ceza sahası dışına doğru gönderdiği topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
41. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan Gökhan Töre'nin ceza sahasına ortasında Umut Bulut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Beto'nun solundan ağlarla buluştu: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.