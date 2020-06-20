  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Futbol: Süper Lig

Yukatel Denizlispor: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-06-20 21:57:46 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Yukatel Denizlispor: Tolgahan Acar, Mustafa Yumlu, Lopes, Bergdich, Oğuz Yılmaz, Sacko, Murawski, Aissati, Olcay Şahan, Mbamba, Rodallega

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Ruiz, Roco, Gökhan Gönül, Rıdvan Yılmaz, Elneny, N'Koudou, Ljajic, Hutchinson, Lens, Burak Yılmaz

Gol: Dk. 10 Burak Yılmaz (Beşiktaş)

Sarı Kart: Dk. 45+1 Mbamba (Yukatel Denizlispor)


DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

10. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ljajic'in sol kanattan ortasında, ceza sahasında Ruiz'in kafa vuruşu sonrası top kaleci Tolgahan Acar'dan dönerken, pozisyonu takip eden Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi: 0-1.

15. dakikada Ljajic'in ortasında topla buluşan Elneny'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

29. dakikada Aissati'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa şutu sonrası top üstten auta çıktı.

32. dakikada rakip savunmadan seken topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Lopes'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

39. dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Murawski'nin şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı