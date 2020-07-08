  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Futbol: Süper Lig

Demir Grup Sivasspor: 0 - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-07-08 19:32:15 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Cofie, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabere

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin Yalçın, Mina, Hadebe, Chebake, Acquah, Murat Yıldırım, Donald, Gökhan Töre, Hafez, Umut Bulut

Sarı kartlar: Dk. 26 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 29 Hadebe (BtcTurk Yeni Malatyaspor)


SİVAS (AA) - Süper Lig'in 31. haftasında Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

11. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı önünden etkili vuruşunda, kaleci Farnolle topu kornere çeldi.

14. dakikada sağdan şekillenen Malatyaspor atağında Gökhan Töre'nin pasında Robin Yalçın'ın ceza yayı içinden plase vuruşunda, top yan direğe çarparak oyun alanını terk etti.

20. dakikada Umut Bulut'un sağdan ceza alanına gönderdiği topu kontrol eden Robin Yalçın'ın yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlağı güçlükle kontrol eden kaleci Samassa gole izin vermedi.

41. dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı