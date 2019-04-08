Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Ligde 27. haftanın son maçında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7-2 yendi- Medipol Başakşehir 6 puan farkla liderliğini sürdürdü



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü. Süper Lig'de haftanın son maçında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7-2 mağlup etti. Sahasında Atiker Konyaspor'u 2-0 yenen Medipol Başakşehir, 6 puan farkla zirvedeki yerini korudu. Konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, 55 puanla ikinci sırada yer aldı. MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, haftayı 13. sırada geçti.

- Haftanın sonuçları

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçlarının sonuçları şöyle: Trabzonspor-Antalyaspor: 4-1 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 1-3 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: 1-0 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1 Göztepe-Akhisarspor: 0-1 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: 1-1 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: 2-0 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 2-7

- Puan durumu

Süper Lig'de 27. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



Takımlar O G B M A Y AV P 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 27 18 7 2 43 13 30 61 2. GALATASARAY 27 16 7 4 58 27 31 55 3. BEŞİKTAŞ 27 14 8 5 58 36 22 50 4. TRABZONSPOR 27 13 7 7 49 37 12 46 5. EVKUR YENİ MALATYASPOR 27 10 7 10 37 36 1 37 6. KASIMPAŞA 27 11 4 12 46 49 -3 37 7. AYTEMİZ ALANYASPOR 27 11 4 12 29 33 -4 37 8. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 27 9 9 9 27 35 -8 36 9. ATİKER KONYASPOR 27 8 11 8 32 32 0 35 10. ANTALYASPOR 27 10 5 12 30 45 -15 35 11. ÇAYKUR RİZESPOR 27 8 10 9 39 40 -1 34 12. DEMİR GRUP SİVASSPOR 27 9 7 11 39 42 -3 34 13. FENERBAHÇE 27 7 11 9 33 38 -5 32 14. MKE ANKARAGÜCÜ 27 9 5 13 28 42 -14 32 15. BURSASPOR 27 5 13 9 24 32 -8 28 16. GÖZTEPE 27 8 3 16 26 35 -9 27 17. AKHİSARSPOR 27 6 6 15 28 44 -16 24 18. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 27 4 10 13 27 37 -10 22



- 28. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarının programı şöyle: 12 Nisan Cuma: 20.30 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye) 13 Nisan Cumartesi: 16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi) 16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye) 19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park) 14 Nisan Pazar: 13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya) 16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya) 19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker) 15 Nisan Pazartesi: 20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum Kazım Karabekir)

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