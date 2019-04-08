Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
- Ligde 27. haftanın son maçında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7-2 yendi- Medipol Başakşehir 6 puan farkla liderliğini sürdürdü08 Nisan 2019 Pazartesi 22:32
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'de haftanın son maçında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7-2 mağlup etti.
Sahasında Atiker Konyaspor'u 2-0 yenen Medipol Başakşehir, 6 puan farkla zirvedeki yerini korudu. Konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, 55 puanla ikinci sırada yer aldı.
MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, haftayı 13. sırada geçti.
- Haftanın sonuçları
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Trabzonspor-Antalyaspor: 4-1
Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 1-3
Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: 1-0
Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0
Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1
Göztepe-Akhisarspor: 0-1
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: 1-1
Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: 2-0
Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 2-7
- Puan durumu
Süper Lig'de 27. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|27
|18
|7
|2
|43
|13
|30
|61
|2.
|GALATASARAY
|27
|16
|7
|4
|58
|27
|31
|55
|3.
|BEŞİKTAŞ
|27
|14
|8
|5
|58
|36
|22
|50
|4.
|TRABZONSPOR
|27
|13
|7
|7
|49
|37
|12
|46
|5.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|27
|10
|7
|10
|37
|36
|1
|37
|6.
|KASIMPAŞA
|27
|11
|4
|12
|46
|49
|-3
|37
|7.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|27
|11
|4
|12
|29
|33
|-4
|37
|8.
|İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|27
|9
|9
|9
|27
|35
|-8
|36
|9.
|ATİKER KONYASPOR
|27
|8
|11
|8
|32
|32
|0
|35
|10.
|ANTALYASPOR
|27
|10
|5
|12
|30
|45
|-15
|35
|11.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|27
|8
|10
|9
|39
|40
|-1
|34
|12.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|27
|9
|7
|11
|39
|42
|-3
|34
|13.
|FENERBAHÇE
|27
|7
|11
|9
|33
|38
|-5
|32
|14.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|27
|9
|5
|13
|28
|42
|-14
|32
|15.
|BURSASPOR
|27
|5
|13
|9
|24
|32
|-8
|28
|16.
|GÖZTEPE
|27
|8
|3
|16
|26
|35
|-9
|27
|17.
|AKHİSARSPOR
|27
|6
|6
|15
|28
|44
|-16
|24
|18.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|27
|4
|10
|13
|27
|37
|-10
|22
- 28. hafta programı
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarının programı şöyle:
12 Nisan Cuma:
20.30 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
13 Nisan Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
14 Nisan Pazar:
13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
15 Nisan Pazartesi:
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum Kazım Karabekir)
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