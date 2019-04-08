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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

- Ligde 27. haftanın son maçında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7-2 yendi- Medipol Başakşehir 6 puan farkla liderliğini sürdürdü

08 Nisan 2019 Pazartesi 22:32
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de haftanın son maçında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7-2 mağlup etti.

Sahasında Atiker Konyaspor'u 2-0 yenen Medipol Başakşehir, 6 puan farkla zirvedeki yerini korudu. Konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, 55 puanla ikinci sırada yer aldı.

MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, haftayı 13. sırada geçti.


- Haftanın sonuçları


Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Trabzonspor-Antalyaspor: 4-1

Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 1-3

Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: 1-0

Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0

Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1

Göztepe-Akhisarspor: 0-1

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: 1-1

Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: 2-0

Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 2-7


- Puan durumu


Süper Lig'de 27. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



TakımlarOGBMAYAVP
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR27 18 7 2 43 13 30 61
2. GALATASARAY27 16 7 4 58 27 31 55
3. BEŞİKTAŞ27 14 8 5 58 36 22 50
4. TRABZONSPOR27 13 7 7 49 37 12 46
5. EVKUR YENİ MALATYASPOR27 10 7 10 37 36 1 37
6. KASIMPAŞA27 11 4 12 46 49 -3 37
7. AYTEMİZ ALANYASPOR27 11 4 12 29 33 -4 37
8. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR27 9 9 9 27 35 -8 36
9. ATİKER KONYASPOR27 8 11 8 32 32 0 35
10. ANTALYASPOR27 10 5 12 30 45 -15 35
11. ÇAYKUR RİZESPOR27 8 10 9 39 40 -1 34
12. DEMİR GRUP SİVASSPOR27 9 7 11 39 42 -3 34
13. FENERBAHÇE27 7 11 9 33 38 -5 32
14. MKE ANKARAGÜCÜ27 9 5 13 28 42 -14 32
15. BURSASPOR27 5 13 9 24 32 -8 28
16. GÖZTEPE27 8 3 16 26 35 -9 27
17. AKHİSARSPOR27 6 6 15 28 44 -16 24
18. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR27 4 10 13 27 37 -10 22


- 28. hafta programı


Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarının programı şöyle:

12 Nisan Cuma:

20.30 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

13 Nisan Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

14 Nisan Pazar:

13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

15 Nisan Pazartesi:

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum Kazım Karabekir)

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 22:32
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. görünüm
  5. Medipol Başakşehir
  6. Spor Toto Süper Lig

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