Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
- Ligde 22. haftanın ardından Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü18 Şubat 2019 Pazartesi 22:07
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 48 puanla liderliğini sürdürdü.
- Sonuçlar
Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 1-2
Akhisarspor-MKE Ankaragücü: 0-0
Bursaspor-Çaykur Rizespor: 0-2
Fenerbahçe-Atiker Konyaspor: 1-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor: 4-2
İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe: 2-1
Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2
Kasımpaşa-Galatasaray: 1-4
Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 0-1
- Puan Durumu
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|22
|14
|6
|2
|33
|11
|22
|48
|2.
|GALATASARAY
|22
|12
|6
|4
|45
|24
|21
|42
|3.
|BEŞİKTAŞ
|22
|11
|6
|5
|42
|27
|15
|39
|4.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|22
|9
|7
|6
|34
|25
|9
|34
|5.
|ATİKER KONYASPOR
|22
|8
|10
|4
|29
|23
|6
|34
|6.
|TRABZONSPOR
|22
|9
|6
|7
|37
|32
|5
|33
|7.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|22
|8
|7
|7
|32
|32
|0
|31
|8.
|KASIMPAŞA
|22
|9
|2
|11
|39
|41
|-2
|29
|9.
|ANTALYASPOR
|22
|8
|5
|9
|22
|31
|-9
|29
|10.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|22
|8
|4
|10
|22
|26
|-4
|28
|11.
|İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|22
|7
|7
|8
|20
|28
|-8
|28
|12.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|22
|5
|10
|7
|27
|30
|-3
|25
|13.
|GÖZTEPE
|22
|8
|1
|13
|24
|29
|-5
|25
|14.
|BURSASPOR
|22
|4
|12
|6
|19
|23
|-4
|24
|15.
|FENERBAHÇE
|22
|5
|9
|8
|23
|29
|-6
|24
|16.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|22
|7
|3
|12
|20
|35
|-15
|24
|17.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|22
|4
|9
|9
|23
|29
|-6
|21
|18.
|AKHİSARSPOR
|22
|4
|6
|12
|21
|37
|-16
|18
- 23. haftanın programı
22 Şubat Cuma:
20.30 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)
20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
23 Şubat Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
24 Şubat Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Stadı açıklanmadı)
16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom)
25 Şubat Pazartesi:
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)
YORUM YAZ