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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

- Ligde 22. haftanın ardından Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü

18 Şubat 2019 Pazartesi 22:07
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 48 puanla liderliğini sürdürdü.


- Sonuçlar


Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 1-2

Akhisarspor-MKE Ankaragücü: 0-0

Bursaspor-Çaykur Rizespor: 0-2

Fenerbahçe-Atiker Konyaspor: 1-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor: 4-2

İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe: 2-1

Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2

Kasımpaşa-Galatasaray: 1-4

Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 0-1


- Puan Durumu



TakımlarOGBMAYAVP
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR22 14 6 2 33 11 22 48
2. GALATASARAY22 12 6 4 45 24 21 42
3. BEŞİKTAŞ22 11 6 5 42 27 15 39
4. EVKUR YENİ MALATYASPOR22 9 7 6 34 25 9 34
5. ATİKER KONYASPOR22 8 10 4 29 23 6 34
6. TRABZONSPOR22 9 6 7 37 32 5 33
7. DEMİR GRUP SİVASSPOR22 8 7 7 32 32 0 31
8. KASIMPAŞA22 9 2 11 39 41 -2 29
9. ANTALYASPOR22 8 5 9 22 31 -9 29
10. AYTEMİZ ALANYASPOR22 8 4 10 22 26 -4 28
11. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR22 7 7 8 20 28 -8 28
12. ÇAYKUR RİZESPOR22 5 10 7 27 30 -3 25
13. GÖZTEPE22 8 1 13 24 29 -5 25
14. BURSASPOR22 4 12 6 19 23 -4 24
15. FENERBAHÇE22 5 9 8 23 29 -6 24
16. MKE ANKARAGÜCÜ22 7 3 12 20 35 -15 24
17. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR22 4 9 9 23 29 -6 21
18. AKHİSARSPOR22 4 6 12 21 37 -16 18


- 23. haftanın programı


22 Şubat Cuma:

20.30 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)

20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

23 Şubat Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

24 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Stadı açıklanmadı)

16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom)

25 Şubat Pazartesi:

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)


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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 22:07
  1. 22. hafta
  2. Futbol
  3. görünüm
  4. Medipol Başakşehir
  5. SÜPERLİG

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