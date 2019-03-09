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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Medipol Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 1

09 Mart 2019 Cumartesi 21:10
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Erdem Bayık

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Serdar Taşçı (Dk. 15 Attamah), Kudriashov, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Dk. 87 Adebayor), Arda Turan (Dk. 77 Napoleoni), Robinho

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Jailson (Dk. 70 Valbuena-Dk. 85 Frey), Tolgay Arslan, Moses, Zajc, Eljif Elmas (Dk. 46 Mehmet Ekici), Soldado

Goller: Dk. 19 Robinho, Dk. 83 Napoleoni (Medipol Başakşehir), Dk. 73 Soldado (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 41 Tolgay Arslan, Dk. 69 Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 79 Robinho, Dk. 85 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yapılan maçta Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

51. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne yaklaştı. Moses'ten aldığı pasla sağ kanattan ceza sahasına giren Isla'nın ortasında, Zajc penaltı noktası önünde kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

62. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan arka direğe ortasında, Soldado meşin yuvarlağa gelişine vurdu, yere de çarpan topu kaleci Mert ayaklarıyla kurtardı. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

69. dakikada Mossoro orta sahada topu kaptı ve sağ kanattan bindiren Visca'ya pasını gönderdi. Visca da bekletmeden ceza sahası içinde boş pozisyondaki Robinho'ya yerden pasını attı. Brezilyalı oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

73. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Attamah'ın hatalı geri pasında araya giren Soldado, kaleci Mert'in üzerinden topu aşırttı ve boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 1-1.

76. dakikada Fenerbahçe ikinci golüne çok yaklaştı. Sol kanatta rakibinden kurtulan Hasan Ali Kaldırım, Soldado ile verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Hasan Ali altıpas önünde boş pozisyondaki Zajc'a pasını attı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top üstten auta gitti.

83. dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha öne geçti. Fenerbahçe ceza sahası önünde topla buluşan Visca, ceza sahası içine hareketlenen Mossoro'ya pasını gönderdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta, kaleci Volkan Demirel'i geçen topa kale çizgisi önünde Napoleoni ayak koydu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1.

90+3. dakikada Mehmet Ekici'nin sol kanattan yaptığı ortada top savunmaya da çarparak yükseklik kazandı. Soldado'nun altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarıya çıktı.

Karşılaşma ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.


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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 21:10
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