Futbol: Spor Toto Süper Lig
- Medipol Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)09 Mart 2019 Cumartesi 19:59
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Erdem Bayık
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Serdar Taşçı (Dk. 15 Joseph Attamah), Kudriashov, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Arda Turan, Robinho
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Tolgay Arslan, Moses, Zajc, Eljif Elmas, Soldado
Gol: Dk. 19 Robinho (Medipol Başakşehir)
Sarı kart: Dk. 41 Tolgay Arslan (Fenerbahçe)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
2. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Zajc'ın savunma arkasına attığı topa hareketlenen Eljif Elmas'ın ceza sahasına girer girmez şutunda, kaleci Mert iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
16. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Orta sahada topu kapan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe ceza sahasına hareketlenen Robinho'ya pasını attı. Robinho'nun sağ çaprazdan yerden şutunda, kaleci Volkan Demirel topu ayaklarıyla uzaklaştırdı. Boşta kalan topa Visca gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
19. dakikada ev sahibi takım öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sol kanatta, Tolgay Arslan'ı iki kez çalımladıktan sonra yaptığı ortada Volkan Demirel'in tokatladığı top altıpasa düştü. Boşta kalan topa yakın mesafeden Robinho dönerek vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.
21. dakikada Zajc'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Eljif Elmas penaltı noktası önünde topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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