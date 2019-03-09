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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Trabzonspor: 2 - Akhisarspor: 1

09 Mart 2019 Cumartesi 18:16
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Candaş Elbil

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 66 Toure), Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Yusuf Yazıcı (Dk. 67 Olcay Şahan), Nwakaeme, Rodallega (Dk. 90+6 Amiri)

Akhisarspor: Lukac, Zeki Yavru, Cocalic, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Rotman, Sissoko (Dk. 79 Bilal Kısa), Onur Ayık, Serginho, Barbosa (Dk. 85 Regattin), Bokila (Dk. 72 Lopes)

Goller: Dk. 65 Bokilo (Akhisarspor), Dk. 70 Nwakaeme, Dk. 76 (Penaltıdan) Sosa (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Hosseini, Dk. 34 Yusuf Yazıcı, Dk. 62 Abdulkadir Parmak, Dk. 66 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 79 Olcay Şahan (Trabzonspor) Dk. 62 Serginho, Dk. 69 Zeki Yavru, Dk. 71 Bokila (Akhisarspor)


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Akhisarspor'u 2-1 yendi.

47. dakikada Barbosa'nın pasında, savunmanın arkasında topla buluşan Bokila'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti.

60. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Hüseyin Türkmen'in kafa vuruşunda, kaleci Lukac topu üstün kornere çeldi.

65. dakikada konuk takım, golü buldu. Ani gelişen Akhisarspor atağında soldan ceza alanına giren Rotman'ın pasında, uygun durumda Bokila, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi: 0-1

70. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda, Ekuban'ın kafa ile vurduğu top savunmaya da çarparak Nwakaeme'nin önüne düştü. Bu futbolcu da altıpas içinden meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1

73. dakikada Abdulkadir Parmak, Lopes ile girdiği ikili mücadelede kendini yerde bulunca karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi. Uğurlu, VAR incelemesinin ardından kararını değiştirmedi.

76. dakikada Sosa, kullandığı penaltı atışında topu kaleci ters köşesinden sol tarafından filelere göndererek takımını öne geçirdi: 2-1

90+5. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest atışta, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.



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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 18:16
  1. Akhisarspor
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