Futbol: Spor Toto Süper Lig - Fenerbahçe: 2 - Evkur Yeni Malatyaspor: 2 (İlk yarı)



Stat: Ülker Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Neustaedter, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Benzia, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Erkan Kaş, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Guilherme, Adem Büyük, Ömer Şişmanoğlu Goller: Dk. 2 ve 31 Mehmet Ekici (Fenerbahçe), Dk. 28 Mina, Dk. 45+3 Donald (Evkur Yeni Malatyaspor) Sarı kartlar: Dk. 5 Adem Büyük, Dk. 22 Guilherme, 45+2 Erkan Kaş (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 22 Soldado, Dk. 36 Mehmet Topal, Dk. 45+2 Mehmet Ekici (Fenerbahçe)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi. 2. dakikada Fenerbahçe'nin golü geldi. Ayew'in soldan ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Isla, meşin yuvarlağı yay üzerinde bulunan Mehmet Ekici'ye çıkardı. Mehmet'in gelişine sol ayağının dışıyla vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. 28. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Aleksic'in soldan kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Mina'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1. 31. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Mehmet Ekici'nin barajın yanından plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1. 34. dakikada gelişen hızlı atakta Mehmet Ekici'nin savunma arkasına attığı pasta Murat Yıldırım'ın kafasından seken top arkada Soldado'nun önünde kaldı. Topla soldan ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan İspanyol futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Farnolle kornere çeldi. 42. dakikada sağdan topla hareketlenen Isla'nın etkili ortasında ön direkte Soldado'nun kafa vuruşunda top üstten auta çıktı. 45+3. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor yeniden beraberliği yakaladı. Ceza sahası sağ çaprazına atılan uzun topu Mina kafayla altıpas önüne indirdi. Topa ayak sokan Donald'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2. Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 2-2'lik beraberlikle gitti.

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