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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Bursaspor: 0 - Antalyaspor: 2

09 Aralık 2018 Pazar 18:12
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

Bursaspor: Okan Kocuk, Umut Meraş, Vergini, Ertuğrul Ersoy, Barış Yardımcı, Latovlevici, Ramazan Keskin (Dk. 46 Lima), Saivet (Dk. 84 Burak Kapacak), Badji, Tunay Torun (Dk. 72 Yusuf Erdoğan), Umut Nayir

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Diego Angelo, Salih Dursun, Sangare, Serdar Özkan, Hakan Özmert, Maicon (Dk. 89 Yekta Kurtuluş), Chico, Doğukan Sinik (Dk. 80 Vainqueur), Mevlüt Erdinç (Dk. 46 Drole)

Goller: Dk. 38 Serdar Özkan (Penaltıdan), Dk. 43 Mevlüt Erdinç (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Barış Yardımcı, Dk. 37 Umut Meraş, Dk. 61 Lima, Dk. 86 Umut Nayir (Bursaspor), Dk. 54 Celustka (Antalyaspor)

BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında, Antalyaspor deplasmanda Bursaspor'u 2-0 yendi.

54. dakikada sağ köşeden Tunay Torun'un kullandığı kornerde, topa penaltı noktasından iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda, kaleci Boffin son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

63. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Tunay Torun, ceza alanına doğru topu ortaladı. Bir anda kalenin solunda müsait pozisyonda kalan Umut Meraş'ın kafa vuruşunda, kaleci Boffin'in yaptığı müdahaleyle top kornere çıktı.

79. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, Bursaspor'un savunma oyunculardan seken top Hakan Özmert'in önünde kaldı. Rakiplerini saf dışı bırakıp kaleciyle karşı karşıya kalan Hakan'ın vuruşunda, Okan Kocuk topa sahip oldu.

Karşılaşma, Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 18:12
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