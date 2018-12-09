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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Bursaspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)

09 Aralık 2018 Pazar 17:15
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

Bursaspor: Okan Kocuk, Umut Meraş, Vergini, Ertuğrul Ersoy, Barış Yardımcı, Latovlevici, Ramazan Keskin, Saivet, Badji, Tunay Torun, Umut Nayir

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Diego Angelo, Salih Dursun, Sangare, Serdar Özkan, Hakan Özmert, Maicon, Chico, Doğukan Sinik, Mevlüt Erdinç

Goller: Dk. 38 Serdar Özkan (Penaltıdan), Dk. 43 Mevlüt Erdinç (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Barış Yardımcı, Dk. 37 Umut Meraş (Bursaspor)


BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki Bursaspor-Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

11. dakikada sağ kanattan gelişen Bursaspor atağında ceza alanı dışından içeriye doğru kateden Barış Yardımcı, ara pasla Tunay Torun'u topla buluşturdu. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, top kalenin üstünden auta çıktı.

34. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Ramazan Keskin'in kaleyi cepheden gören pozisyonda yaptığı sert vuruşta, kaleci Boffin meşin yuvarlağa sahip oldu.

37. dakikada Bursaspor'un savunma oyuncularını çalımlayıp kaleciyle karşı karşıya kalan Mevlüt Erdinç'i Umut Meraş arkadan müdahale ederek düşürünce hakem Fırat Aydınus penaltı kararı verdi.

38. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Serdar Özkan, kaleciyi ters köşeye göndererek meşin yuvarlığı sağdan ağlara yolladı: 0-1.

43. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen kontratakta orta sahada topla buluşan Serdar Özkan, Mevlüt Erdinç'e ara pası attı. Savunma arkasında topla buluşan Mevlüt, ceza alanında kalecinin üzerinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 17:15
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