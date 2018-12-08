Futbol: Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray: 2 - Çaykur Rizespor: 208 Aralık 2018 Cumartesi 21:06
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan
Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Ahmet Çalık, Nagatomo, Onyekuru (Dk. 76 Ömer Bayram), Feghouli (Dk. 86 Maicon), Selçuk İnan, Rodrigues, Muğdat Çelik (Dk. 46 Linnes), Eren Derdiyok
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı (Dk. 68 Koray Altınay), Brabec (Dk. 79 Süleyman Koç), Saadane, Mehmet Uslu, Petrucci, Abdullah Durak, Umar, Boldrin (Dk. 85 Fink), Samudio, Vedat Muric
Goller: Dk. 40 Rodrigues, Dk. 58 Eren Derdiyok (Galatasaray), Dk. 67 Umar, Dk. 80 Samudio (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 60 Nagatomo, Dk. 71 Selçuk İnan (Galatasaray), Dk. 64 Orhan Ovacıklı (Çaykur Rizespor)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki Galatasaray-Çaykur Rizespor karşılaşması, 2-2 eşitlikle tamamlandı.
56. dakikada Selçuk İnan'ın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Onyekuru'nun karşı karşıya şutunda top kaleci Gökhan Akkan'dan döndü. Pozisyonun devamında Çaykur Rizespor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
58. dakikada sarı-kırmızılı ekip, farkı 2'ye çıkardı. Nagatomo'nun soldan ortasında ön direğe hareketlenen Eren Derdiyok, altıpas içinde kafayla vurduğu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.
60. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içi sol çaprazındaki Mehmet Uslu'nun kafayla indirdiği meşin yuvarlağa altıpas üzerinde Vedat Muric dokunamazken kaleci Muslera, topu iki hamlede kontrol etti.
67. dakikada Çaykur Rizespor farkı 1'e indirdi. Orhan Ovacıklı'nın sağdan ortasında savunmadan seken topu ceza sahasındaki Vedat Muric indirdi. Altıpas gerisindeki Umar, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1.
80. dakikada Selçuk İnan'ın kaleyi cepheden gören pozisyonda kullandığı serbest vuruşta top yandan auta çıktı.
80. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Umar'ın soldan ortasında savunmadan seken topu penaltı noktası civarındaki Samudio düzgün bir vuruşla kaleci Muslera'nın solundan ağlara gönderdi: 2-2.
90+4. dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında soldan ceza sahasına giren Samudio'nun şutunda top uzak direğin yanından auta çıktı.
90+5. dakikada Samudio'nun pasıyla savunma arkasına sarkarak ceza sahasına giren Umar'ın karşı karşıya şutunda kaleci Muslera zamanında çıkarak topu kurtardı.
Maç 2-2 beraberlikle sona erdi.
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