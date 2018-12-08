0553 313 94 23

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Galatasaray: 2 - Çaykur Rizespor: 2

08 Aralık 2018 Cumartesi 21:06
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Ahmet Çalık, Nagatomo, Onyekuru (Dk. 76 Ömer Bayram), Feghouli (Dk. 86 Maicon), Selçuk İnan, Rodrigues, Muğdat Çelik (Dk. 46 Linnes), Eren Derdiyok

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı (Dk. 68 Koray Altınay), Brabec (Dk. 79 Süleyman Koç), Saadane, Mehmet Uslu, Petrucci, Abdullah Durak, Umar, Boldrin (Dk. 85 Fink), Samudio, Vedat Muric

Goller: Dk. 40 Rodrigues, Dk. 58 Eren Derdiyok (Galatasaray), Dk. 67 Umar, Dk. 80 Samudio (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Nagatomo, Dk. 71 Selçuk İnan (Galatasaray), Dk. 64 Orhan Ovacıklı (Çaykur Rizespor)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki Galatasaray-Çaykur Rizespor karşılaşması, 2-2 eşitlikle tamamlandı.

56. dakikada Selçuk İnan'ın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Onyekuru'nun karşı karşıya şutunda top kaleci Gökhan Akkan'dan döndü. Pozisyonun devamında Çaykur Rizespor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

58. dakikada sarı-kırmızılı ekip, farkı 2'ye çıkardı. Nagatomo'nun soldan ortasında ön direğe hareketlenen Eren Derdiyok, altıpas içinde kafayla vurduğu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

60. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içi sol çaprazındaki Mehmet Uslu'nun kafayla indirdiği meşin yuvarlağa altıpas üzerinde Vedat Muric dokunamazken kaleci Muslera, topu iki hamlede kontrol etti.

67. dakikada Çaykur Rizespor farkı 1'e indirdi. Orhan Ovacıklı'nın sağdan ortasında savunmadan seken topu ceza sahasındaki Vedat Muric indirdi. Altıpas gerisindeki Umar, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1.

80. dakikada Selçuk İnan'ın kaleyi cepheden gören pozisyonda kullandığı serbest vuruşta top yandan auta çıktı.

80. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Umar'ın soldan ortasında savunmadan seken topu penaltı noktası civarındaki Samudio düzgün bir vuruşla kaleci Muslera'nın solundan ağlara gönderdi: 2-2.

90+4. dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında soldan ceza sahasına giren Samudio'nun şutunda top uzak direğin yanından auta çıktı.

90+5. dakikada Samudio'nun pasıyla savunma arkasına sarkarak ceza sahasına giren Umar'ın karşı karşıya şutunda kaleci Muslera zamanında çıkarak topu kurtardı.

Maç 2-2 beraberlikle sona erdi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 21:06
  1. Çaykur Rizespor
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. Sayısal Loto çekildi (2)
    3. Maçın ardından
    4. Trump duyurdu! Yıl sonunda görevinden..
    5. Chicago'da "Ayla" filmine yoğun ilgi
    6. Mahkemeden Trump'a engel: Bu girişimin..
    7. GÜNCELLEME - Erzincan'da rekor..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
    9. ABD Başkanı Donald Trump, Özel Kalem..
    10. Sayısal Loto çekildi (1)
    11. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni..
    12. Taraftar Cimbom'u yalnız bırakmıyor!
    13. MKE Ankaragücü'nde Medipol Başakşehir..
    14. Dövmeci dükkanını tüfekle taradılar
    15. Galatasaray'da puan kayıpları devam..
    16. Suriye sınırında 1 terörist yakalandı
    17. Saldırıda ölen zabıta şefleri son..
    18. GÜNCELLEME - Kayseri'de sokak..
    19. İspanya'dan Avrupa'daki sosyalistlere..
    20. Kayıp şahıs trafoda ölü bulundu
    AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!