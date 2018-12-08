Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Ahmet Çalık, Nagatomo, Onyekuru, Feghouli, Selçuk İnan, Rodrigues, Muğdat Çelik, Eren Derdiyok

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Brabec, Saadane, Mehmet Uslu, Petrucci, Abdullah Durak, Umar, Boldrin, Samudio, Vedat Muric

Gol: Dk. 40 Rodrigues (Galatasaray)





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, sarı-kırmızılı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

6. dakikada Onyekuru'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rodrigues'in altıpasa gönderdiği meşin yuvarlağa kaleci Gökhan Akkan müdahale etti. Kale önünde Eren Derdiyok'un dokunamadığı top, uzak köşeden kornere çıktı.

8. dakikada Çaykur Rizespor yarı alanının ortalarında topu alan Onyekuru, ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun ceza sahası ön çizgisi gerisinden şutunda, kaleci Gökhan Akkan soluna gelen meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

14. dakikada Çaykur Rizespor ceza sahasında Abdullah Durak'tan topu çalan Onyekuru, pasını penaltı noktası hizasında uygun durumda bulunan Rodrigues'e aktardı. Bu oyuncunun kötü şutunda, top farklı şekilde auta gitti.

27. dakikada Boldrin'in soldan kullandığı kornerde Brabec'in kafayla indirdiği topa Vedat Muric altıpas önünde sırtı kaleye dönükken vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

39. dakikada Selçuk İnan'ın sağdan kullandığı kornerde ters kanada açılan topu Rodrigues aldı. Bu futbolcunun ortasına ön direkteki Onyekuru'nun röveşatasında kaleci Gökhan Akkan son anda sağına gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada Galatasaray müsabakada öne geçti. Rodrigues'in ceza sahası dışı sol çaprazda kurtarmak istediği top rakibininin müdahalesiyle ceza sahası içi sol çaprazdaki Selçuk İnan'a geldi. Tecrübeli oyuncu, pasını yerden Onyekuru'ya çıkardı. Nijeryalı futbolcunun altıpas gerisinde topukla kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak savunmadan döndü. Pozisyonu takip eden Rodrigues, penaltı noktası üzerinde sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. VAR hakeminin uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen hakem Ali Palabıyık, gol kararı verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.