Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Medical Park

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Nwakaeme (Dk. 86 Hosseini), Abdülkadir Ömür (Dk. 84 Amiri), Yusuf Yazıcı (Dk. 68 Ekuban), Rodallega

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun (Dk. 82 Fofana), Jevtovic, Jonsson (Dk. 82 Yatabare), Ömer Ali Şahiner, Traore (Dk. 70 Milosevic), Hadziahmetovic, Jahovic

Goller: Dk. 76 Rodallega (Penaltıdan), Dk. 78 Ekuban, Dk. 89 Onazi (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Uğur Demirok, Dk. 51 Jevtovic, Dk. 63 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), Dk. 67 Yusuf Yazıcı, Dk. 80 Rodallega (Trabzonspor)





TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Atiker Konyaspor'u 3-0 yendi.

49. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında, arka tarafta uygun durumdaki Novak'ın gelişine sert şutunda, çizgi önünde savunma topa ayak koyarak tehlikeyi önledi.

56. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Serkan Kırıntılı üzerine sert gelen topu yumruklayarak kornere çeldi.

58. dakikada Hadziahmetovic'in ceza alanı içinden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak iki hamlede topu kontrol etti.

74. dakikada topla kaleye doğru ilerleyen Abdülkadir Ömür, ceza alanı içinde Ferhat Öztorun ve Ali Turan'ın arasında kendini yerde bulunca karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla da pozisyonu izleyen Kalkavan, kararını değiştirmedi.

76. dakikada Rodallega, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Serkan Kırıntılı'nın ters tarafından sağ üst köşeden filelere gönderdi: 1-0.

78. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye yükseltti. Sağdan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanı son çizgisine inen Abdülkadir Ömür'ün yerden pasında, altıpas içinde Ekuban, meşin yuvarlağı dokunarak filelerle buluşturdu: 2-0.

89. dakikada kendi yarı alanından çıkmak isteyen konuk takımda Hadziahmetovic'in kaptırdığı topla ceza sahasına giren Onazi, yerden bir vuruşla topu kaleci Serkan Kırıntılı'nın solundan filelere göndererek maçın skorunu belirledi: 3-0.

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.







