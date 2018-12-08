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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Demir Grup Sivasspor: 2 - Göztepe: 0

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:38
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Süleyman Özay

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Ndinga (Dk. 82 Medjani), Hakan Arslan, Rybalka, Emre Kılınç, Torje (Dk. 68 Papp), Muhammet Demir (Dk. 74 Kone)

Göztepe: Beto, Berkan Demir, Titi, Alpaslan Öztürk, Kadu, Castro, Gassama (Dk. 76 Yasin Öztekin), Borges (Dk. 81 Poko), Tayfur Bingöl, Gouffran (Dk. 81 Halil Akbunar), Jerome

Goller: Dk. 60 Rybalka (Penaltıdan), Dk. 80 Douglas (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 58 Kadu (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 11 Torje, Dk. 12 Muhammet Demir, Dk. 29 Rybalka (Demir Grup Sivasspor), Dk. 52 Titi, Dk. 60 Castro (Göztepe)


SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor, Göztepe'yi 2-0 yendi.

55. dakikada Gouffran'ın soldan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Titi'nin kafa vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı.

60. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Ani gelişen Sivasspor atağında Emre Kılınç, Kadu ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, pozisyonu VAR'dan izleyerek penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Rybalka, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

71. dakikada Muhammet Demir'in ceza yayı civarından vuruşunda kaleci Beto, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

80. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Uğur Çiftçi'nin soldan ceza alanına ortasında kale önünde iyi yükselen Douglas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

87. dakikada Douglas'ın sağdan ceza alanına ortasında Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.

Mücadele Sivasspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 15:38
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Futbol
  3. Göztepe
  4. SÜPER LİG

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