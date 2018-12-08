Futbol: Spor Toto Süper Lig
Demir Grup Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)08 Aralık 2018 Cumartesi 14:29
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Süleyman Özay
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka, Emre Kılınç, Torje, Muhammet Demir
Göztepe: Beto, Berkan Demir, Titi, Alpaslan Öztürk, Kadu, Castro, Gassama, Borges, Tayfur Bingöl, Gouffran, Jerome
Sarı kartlar: Dk. 11 Torje, Dk. 12 Muhammet Demir, Dk. 29 Rybalka (Demir Grup Sivasspor)
SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
3. dakikada Ndinga'nın ceza alanı sağ çaprazına gönderdiği topa hareketlenen Bjarsmyr, meşin yuvarlağı bekletmeden içeriye doldurdu. Hakan Arslan'ın kale alanından yakın mesafeden kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.
20. dakikada Torje'nin uzak mesafeden kaleyi karşıdan gören pozisyondan şutunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.
28. dakikada Titi'nin soldan ceza sahasına ortasında kale alanındaki Borges'in kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
38. dakikada Alpaslan Öztürk'ün savunmanın arkasına gönderdiği topa Gouffran hareketlendi. Kalesini terk eden Tolgahan Acar, Gouffran'dan önce meşin yuvarlağa sahip olarak tehlikeyi önledi.
45. dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
YORUM YAZ