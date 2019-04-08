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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

- Ligde 28. hafta maçları tamamlandı- Abalı Denizlispor, averajla liderliğini sürdürdü

08 Nisan 2019 Pazartesi 21:37
Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta maçları tamamlandı.

Ligde bugün oynanan haftanın son maçlarında Birevim Elazığspor, Altınordu'yu 2-1 yenerken, Altay ile Gazişehir Gaziantep 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'de ilk 2 sırada bulunan Abalı Denizlispor ile Gençlerbirliği haftayı galibiyetle kapatırken, Denizli temsilcisi averajla zirvedeki yerini korudu.

Ligin 27. haftasından ertelenen Adana Demirspor-Ümraniyespor maçı, 11 Nisan Perşembe günü oynanacak.


- Haftanın sonuçları


Boluspor-Kardemir Karabükspor: 4-0

Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor: 1-5

Osmanlıspor-Eskişehirspor: 2-4

Ümraniyespor-Hatayspor: 0-0

Giresunspor-Gençlerbirliği: 0-1

Afjet Afyonspor-Adana Demirspor: 0-2

Adanaspor-Abalı Denizlispor: 3-4

Birevim Elazığspor-Altınordu: 2-1

Altay-Gazişehir Gaziantep: 1-1


- Puan durumu


Ligde 28. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:


TakımlarOGBMAYAVP
1. ABALI DENİZLİSPOR28 17 7 4 50 30 20 58
2. GENÇLERBİRLİĞİ28 18 4 6 41 23 18 58
3. HATAYSPOR28 14 9 5 42 19 23 51
4. OSMANLISPOR28 16 3 9 40 22 18 51
5. GAZİŞEHİR GAZİANTEP28 14 7 7 46 23 23 49
6. ÜMRANİYESPOR27 13 7 7 33 23 10 46
7. ALTINORDU28 12 9 7 38 25 13 45
8. ADANA DEMİRSPOR27 13 5 9 37 30 7 44
9. BOLUSPOR28 12 6 10 35 28 7 42
10. ALTAY28 10 9 9 41 31 10 39
11. BALIKESİRSPOR BALTOK28 10 6 12 28 36 -8 36
12. İSTANBULSPOR28 7 12 9 36 37 -1 33
13. ADANASPOR28 8 9 11 34 35 -1 33
14. GİRESUNSPOR28 6 10 12 26 34 -8 28
15. ESKİŞEHİRSPOR28 7 7 14 33 54 -21 28
16. AFJET AFYONSPOR28 6 7 15 33 45 -12 25
17. BİREVİM ELAZIĞSPOR28 6 5 17 31 49 -18 23
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR28 0 2 26 8 88 -80 -1

Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silinmiştir.


- 29. hafta programı


Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçlarının programı şöyle:

12 Nisan Cuma:

19.00 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13 Nisan Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Afjet Afyonspor (Antakya Atatürk)

19.30 Eskişehirspor-Birevim Elazığspor (Yeni Eskişehir)

19.30 Abalı Denizlispor-Boluspor (Denizli Atatürk)

14 Nisan Pazar:

14.00 Kardemir Karabükspor-Giresunspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.30 Gençlerbirliği-Balıkesirspor Baltok (Eryaman)

19.30 Gazişehir Gaziantep-Adanaspor (Gaziantep)

15 Nisan Pazartesi:

19.00 Altınordu-Ümraniyespor (Bornova)

19.00 Adana Demirspor-Altay (5 Ocak Fatih Terim)

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 21:37
  1. 28. hafta
  2. Futbol
  3. görünüm
  4. Spor Toto 1. Lig

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