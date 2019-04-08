Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Ligde 28. hafta maçları tamamlandı- Abalı Denizlispor, averajla liderliğini sürdürdü



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta maçları tamamlandı. Ligde bugün oynanan haftanın son maçlarında Birevim Elazığspor, Altınordu'yu 2-1 yenerken, Altay ile Gazişehir Gaziantep 1-1 berabere kaldı. Spor Toto 1. Lig'de ilk 2 sırada bulunan Abalı Denizlispor ile Gençlerbirliği haftayı galibiyetle kapatırken, Denizli temsilcisi averajla zirvedeki yerini korudu. Ligin 27. haftasından ertelenen Adana Demirspor-Ümraniyespor maçı, 11 Nisan Perşembe günü oynanacak.

- Haftanın sonuçları

Boluspor-Kardemir Karabükspor: 4-0 Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor: 1-5 Osmanlıspor-Eskişehirspor: 2-4 Ümraniyespor-Hatayspor: 0-0 Giresunspor-Gençlerbirliği: 0-1 Afjet Afyonspor-Adana Demirspor: 0-2 Adanaspor-Abalı Denizlispor: 3-4 Birevim Elazığspor-Altınordu: 2-1 Altay-Gazişehir Gaziantep: 1-1

- Puan durumu

Ligde 28. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P 1. ABALI DENİZLİSPOR 28 17 7 4 50 30 20 58 2. GENÇLERBİRLİĞİ 28 18 4 6 41 23 18 58 3. HATAYSPOR 28 14 9 5 42 19 23 51 4. OSMANLISPOR 28 16 3 9 40 22 18 51 5. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 28 14 7 7 46 23 23 49 6. ÜMRANİYESPOR 27 13 7 7 33 23 10 46 7. ALTINORDU 28 12 9 7 38 25 13 45 8. ADANA DEMİRSPOR 27 13 5 9 37 30 7 44 9. BOLUSPOR 28 12 6 10 35 28 7 42 10. ALTAY 28 10 9 9 41 31 10 39 11. BALIKESİRSPOR BALTOK 28 10 6 12 28 36 -8 36 12. İSTANBULSPOR 28 7 12 9 36 37 -1 33 13. ADANASPOR 28 8 9 11 34 35 -1 33 14. GİRESUNSPOR 28 6 10 12 26 34 -8 28 15. ESKİŞEHİRSPOR 28 7 7 14 33 54 -21 28 16. AFJET AFYONSPOR 28 6 7 15 33 45 -12 25 17. BİREVİM ELAZIĞSPOR 28 6 5 17 31 49 -18 23 18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 28 0 2 26 8 88 -80 -1

Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silinmiştir.



- 29. hafta programı

Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçlarının programı şöyle: 12 Nisan Cuma: 19.00 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 13 Nisan Cumartesi: 14.00 Hatayspor-Afjet Afyonspor (Antakya Atatürk) 19.30 Eskişehirspor-Birevim Elazığspor (Yeni Eskişehir) 19.30 Abalı Denizlispor-Boluspor (Denizli Atatürk) 14 Nisan Pazar: 14.00 Kardemir Karabükspor-Giresunspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 16.30 Gençlerbirliği-Balıkesirspor Baltok (Eryaman) 19.30 Gazişehir Gaziantep-Adanaspor (Gaziantep) 15 Nisan Pazartesi: 19.00 Altınordu-Ümraniyespor (Bornova) 19.00 Adana Demirspor-Altay (5 Ocak Fatih Terim)

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