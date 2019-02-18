Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Ligin 22. haftasında Eskişehirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Abalı Denizlispor, liderliğini sürdürdü



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 22. haftası oynanan maçlarla tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Eskişehirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Abalı Denizlispor, puanını 47'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Ligin 22. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Tetiş Yapı Elazığspor-Gençlerbirliği: 1-2 Hatayspor-Adana Demirspor: 1-1 Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok: 2-0 Altay-Boluspor: 1-0 Altınordu-Gazişehir Gaziantep: 1-0 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor: 3-0 Afjet Afyonspor-Giresunspor: 3-2 Adanaspor-İstanbulspor: 1-1 Eskişehirspor-Abalı Denizlispor: 1-1

- Puan durumu

Takımlar O G B M A Y AV P 1. ABALI DENİZLİSPOR 22 14 5 3 38 20 18 47 2. OSMANLISPOR 22 14 2 6 32 14 18 44 3. GENÇLERBİRLİĞİ 22 14 2 6 35 21 14 44 4. ÜMRANİYESPOR 22 12 5 5 28 19 9 41 5. ALTINORDU 22 10 8 4 30 13 17 38 6. HATAYSPOR 22 10 7 5 27 15 12 37 7. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 22 10 5 7 38 20 18 35 8. BOLUSPOR 22 9 5 8 26 22 4 32 9. ADANA DEMİRSPOR 22 9 4 9 28 29 -1 31 10. BALIKESİRSPOR BALTOK 22 8 5 9 23 27 -4 29 11. ALTAY 22 7 7 8 30 25 5 28 12. ADANASPOR 22 6 8 8 28 28 0 26 13. İSTANBULSPOR 22 5 11 6 28 29 -1 26 14. ESKİŞEHİRSPOR 22 6 6 10 24 39 -15 24 15. GİRESUNSPOR 22 5 7 10 20 28 -8 22 16. AFJET AFYONSPOR 22 5 6 11 27 37 -10 21 17. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 22 4 5 13 24 38 -14 17 18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 22 0 2 20 7 69 -62 -1





Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.





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