Futbol: Spor Toto 1. Lig - Abalı Denizlispor: 0 - Boluspor: 0



Stat: Denizli Atatürk Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çavuş, Samet Çiçek Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Aissati, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Altıparmak (Dk. 80 Deniz Vural), Burak Çalık (Dk. 77 Muhammed Himmet Ertürk), Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı, Kehinde Boluspor: Gökhan Değirmenci, Hayrullah Bilazer, Dimov, Ümit Kurt, Ufuk Budak, İshak Çakmak, Umut Gündoğan, Guido Koçer, Mutlu Güler (Dk. 71 Sebaihi), Mustafa Durak (Dk. 90 Burak Asan), Mustafa Batuhan Altıntaş (Dk. 73 Özgür Can Özcan) Sarı kartlar: Dk. 31 Alperen Babacan (Abalı Denizlispor), Dk. 23 Hayrullah Bilazer, Dk. 48 Mustafa Batuhan Altıntaş, Dk. 90+3 Umut Gündoğan (Boluspor)

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasındaki Abalı Denizlispor-Boluspor karşılaşması, 0-0 eşitlikle tamamlandı.



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