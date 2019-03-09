Futbol: Spor Toto 1. Lig - Adana Demirspor: 0 - Osmanlıspor: 0



Stat: 5 Ocak Fatih Terim Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Orkun Aktaş, Bahtiyar Birinci Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Traore, Berk Yıldız, Pote (Dk. 73 Tayyib Talha Sanuç), Anderson (Dk. 57 Gladkyy), Hakan Bilgiç (Dk. 66 Kage), Süleyman Koç, Batuhan İşçiler, Levent Ayçiçek, Semih Güler, Rassoul Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Ayuk, Todorovic (Dk. 80 Beykan Şimşek), Burhan Eşer, Hasan Kılıç, Muhammed Bayır, Mathew (Dk. 61 Sinan Kurt), Mertan Caner Öztürk, Numan Çürüksu, Lumanza (Dk. 77 Galip Güzel), Anıl Karaer Sarı kartlar: Dk. 18 Numan Çürüksu, Dk. 22 Ayuk, Dk. 64 Sinan Kurt, Dk. 71 Mertan Caner Öztürk, Dk. 85 Anıl Karaer, Dk. 88 Hasan Kılıç (Osmanlıspor), Dk. 43 Anderson (Adana Demirspor)

ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile Osmanlıspor, golsüz berabere kaldı. Karşılaşmayı, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de izledi.

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