Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Adana Demirspor: 0 - Osmanlıspor: 009 Mart 2019 Cumartesi 18:07
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Orkun Aktaş, Bahtiyar Birinci
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Traore, Berk Yıldız, Pote (Dk. 73 Tayyib Talha Sanuç), Anderson (Dk. 57 Gladkyy), Hakan Bilgiç (Dk. 66 Kage), Süleyman Koç, Batuhan İşçiler, Levent Ayçiçek, Semih Güler, Rassoul
Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Ayuk, Todorovic (Dk. 80 Beykan Şimşek), Burhan Eşer, Hasan Kılıç, Muhammed Bayır, Mathew (Dk. 61 Sinan Kurt), Mertan Caner Öztürk, Numan Çürüksu, Lumanza (Dk. 77 Galip Güzel), Anıl Karaer
Sarı kartlar: Dk. 18 Numan Çürüksu, Dk. 22 Ayuk, Dk. 64 Sinan Kurt, Dk. 71 Mertan Caner Öztürk, Dk. 85 Anıl Karaer, Dk. 88 Hasan Kılıç (Osmanlıspor), Dk. 43 Anderson (Adana Demirspor)
ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile Osmanlıspor, golsüz berabere kaldı.
Karşılaşmayı, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de izledi.
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