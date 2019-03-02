Futbol: Spor Toto 1. Lig - Tetiş Yapı Elazığspor: 1 - Abalı Denizlispor: 2



Stat: Şanlıurfa 11 Nisan Hakemler: Zorbay Küçük, Vural Gül, Cemal Alpay Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Tufan Kelleci, Akakpo, Gökhan Akkan, Eren Çinkılınç, Kadir Bekmezci (Dk. 78 Murat Ceylan), Guidileye (Dk. 46 Dersim Şahan Kaynak), Traore (Dk. 65 Emir Gökçe), Kadir Taşoğlu, Mustafa Eskihellaç, Lamine Diarra Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural, Ziya Alkurt (Dk. 86 Burak Çalık), Aissati, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz (Dk. 90+3 Seddar Karaman), Mbamba, Abdulkerim Bardakcı, Kehinde (Dk. 65 Burak Altıparmak), Kerem Can Akyüz Goller: Dk. 34 ve 40 Kehinde (Abalı Denizlispor), Dk. 83 Lamine Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor) Sarı kartlar: Dk. 10 Oğuz Yılmaz, Dk. 66 Deniz Vural (Abalı Denizlispor), Dk. 19 Guidileye (Tetiş Yapı Elazığspor)

ŞANLIURFA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Abalı Denizlispor, deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 yendi. Müsabaka, Tetiş Yapı Elazığspor'un sahasının kapalı olması nedeniyle Şanlıurfa'da oynandı.

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