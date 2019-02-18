Futbol: Spor Toto 1. Lig - Eskişehirspor: 1 - Abalı Denizlispor: 1



Stat: Yeni Eskişehir Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Serdar Diyadin, Selahattin Altay Eskişehirspor: Melih Ağa, Hakan Aslantaş, Erdal Akdarı, Berkay Dabanlı, Milinkovic, Issah (Dk. 88 Furgan Polat), Sekidika, Mehmet Feyzi Yıldırım, İbrahim Halil Öner (Dk. 46 Emre Güral), Sissoko (Dk. 77 Kıvanç Karakaş), Mehmet Özcan Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Ziya Alkurt, Aissati, Mehmet Akyüz (Dk. 90+1 Seddar Karaman), Recep Niyaz (Dk. 84 Burak Altıparmak), Burak Çalık (Dk. 72 Kehinde), Furkan Şeker, Gökhan Süzen, Abdülkerim Bardakcı, Mbamba Goller: Dk. 17 Sekidika (Eskişehirspor), Dk. 39 Mehmet Akyüz (Abalı Denizlispor) Sarı kartlar: Dk. 45+1 Abdülkerim Bardakcı (Abalı Denizlispor), Dk. 45+2 Sissoko, Dk. 46 Milinkovic, Dk. 84 Berkay Dabanlı, Dk. 90+3 Kıvanç Karakaş (Eskişehirspor)

ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Eskişehirspor, sahasında Abalı Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.

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