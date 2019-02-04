Futbol: Spor Toto 1. Lig Altay: 1 - İstanbulspor: 1

Stat: İzmir Atatürk Hakemler: Ramazan Keleş, Emin Yıldırım, Furkan Ürün Altay: Emre Koyuncu, Hüsamettin Yener (Dk. 63 İhsan Furkan Deniz), Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 77 Merter Yüce), Putsila, Yasin Palaz, Tatos, Cappel, İbrahim Öztürk, İbrahim Akın (Dk 46 Sinan Özkan), Gençer Cansev, Özgür Özkaya İstanbulspor: Muhammet Alperen Uysal, Wellington, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Cajic (Dk. 88 İbrahim Halil Çolak), Atchom, Murat Duruer, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ural, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 74 Eslem Öztürk), Pauque (Dk. 58 Arif Morkaya) Goller: Dk. 30 Cajic (İstanbulspor), Dk. 82 Tatos (Penaltı) (Altay) Sarı kartlar: Dk. 15 Onur Ergün, Dk.80 Cajic, Dk. 82 Wellington (İstanbulspor), Dk. 71 Sinan Özkan (Altay) Kırmızı kart: Dk. 90+2 Putsila (Altay)

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Altay sahasında, İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Altay'da 35. dakikada İbrahim Akın, penaltı atışını değerlendiremedi. Öte yandan İzmir ekibi, cenazesi bugün toprağa verilen teknik direktör Turgut Uçar'ın anısına müsabakada siyah forma giydi.

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