0553 313 94 23

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Altay: 1 - İstanbulspor: 1

04 Şubat 2019 Pazartesi 21:20
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Emin Yıldırım, Furkan Ürün

Altay: Emre Koyuncu, Hüsamettin Yener (Dk. 63 İhsan Furkan Deniz), Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 77 Merter Yüce), Putsila, Yasin Palaz, Tatos, Cappel, İbrahim Öztürk, İbrahim Akın (Dk 46 Sinan Özkan), Gençer Cansev, Özgür Özkaya

İstanbulspor: Muhammet Alperen Uysal, Wellington, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Cajic (Dk. 88 İbrahim Halil Çolak), Atchom, Murat Duruer, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ural, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 74 Eslem Öztürk), Pauque (Dk. 58 Arif Morkaya)

Goller: Dk. 30 Cajic (İstanbulspor), Dk. 82 Tatos (Penaltı) (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 15 Onur Ergün, Dk.80 Cajic, Dk. 82 Wellington (İstanbulspor), Dk. 71 Sinan Özkan (Altay)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Putsila (Altay)


İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Altay sahasında, İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Altay'da 35. dakikada İbrahim Akın, penaltı atışını değerlendiremedi.

Öte yandan İzmir ekibi, cenazesi bugün toprağa verilen teknik direktör Turgut Uçar'ın anısına müsabakada siyah forma giydi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 21:20
  1. Altay
  2. Futbol
  3. İstanbulspor
  4. İzmir Atatürk
  5. Spor Toto 1. Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Spor Toto 1. Lig
    1. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    2. Irak Cumhurbaşkanı yeni bütçeyi..
    3. Love'dan zehir zemberek Beşiktaş..
    4. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    5. Küba aşısı nedir? Küba aşısı kanseri..
    6. BM, Venezuela krizinde hiçbir grubun..
    7. İstanbul'un simgeleri "mavi-turuncuya"..
    8. Hariri'den yeni hükümeti..
    9. Hartum’un 4 bölgesinde yönetim..
    10. Sığınmacının sınır dışı edilmesini..
    11. Kapısını açık bırakılan pitbull dehşet..
    12. DEAŞ'lı teröristlerin yurt dışına..
    13. Ali Koç'tan Vali Yerlikaya'ya ziyaret
    14. "Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği ve..
    15. Hollandalı siyasetçi, İslam karşıtı..
    16. Eski Yargıtay üyesine hapis
    17. Irak Türkmen Cephesinde görev değişimi
    18. İş adamının korkunç sonu! Muhtarlık..
    19. Gençlerbirliği maçlarını Eryaman..
    20. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    AK Partili isim koltuğu MHP'li vekile bıraktı!
    AK Partili isim koltuğu MHP'li vekile bıraktı!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor