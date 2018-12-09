Futbol: Spor Toto 1. Lig
Denizlispor: 0 - Gençlerbirliği: 009 Aralık 2018 Pazar 18:17
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Oğuz Terzi, Hüseyin Aylak
Denizlispor: Stackhowiak, Taha Can Velioğlu, Deniz Vural (Dk. 60 Burak Çalık), Ziya Alkurt (Dk. 90+1 Tisdell), Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz (Dk. 82 Burak Altıparmak), Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı, Mbamba
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi (Dk. 71 Mert Nobre), Sessegnon (Dk. 83 Matei), Luccas Claro, Deniz Yılmaz (Dk. 86 Bekir Yılmaz), Selçuk Şahin, Alper Uludağ, Jailton
Sarı kartlar: Dk. 17 Aissati, Dk. 53 Deniz Vural, Dk. 74 Ziya Alkurt (Denizlispor), Dk. 23 Luccas Claro, Dk. 51 Deniz Yılmaz (Gençlerbirliği)
DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Denizlispor ile Gençlerbirliği 0-0 berabere kaldı.
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