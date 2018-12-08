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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Altınordu: 2 - Adanaspor: 0

08 Aralık 2018 Cumartesi 18:03
Futbol: Spor Toto 1. Lig


Stat: Bornova

Hakemler: Süleyman Abay, Gökhan Memişoğlu, Gökmen Olgaç

Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar, Muhammed Mert (Dk. 89 Recep Yemişçi), Anıl Koç (Dk. 70 Hüseyin Atakan Üner), Alican Özfesli (Dk. 46 Deniz Kılınç), Sefa Yılmaz, Berkay Samancı

Adanaspor: Karacic, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Berkan Yıldırım, Onur Akbay, Ahmet Dereli, Bumba (Dk. 70 Feczesin), Kone, Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı (Dk. 85 Eren Keleş), Doğanay Kılıç (Dk. 46 Bilal Yener Arıca)

Goller: Dk. 39 Berkay Samancı, Dk. 50 Deniz Kılınç

Kırmızı kart: Dk. 86 Hakan Barış (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Kerim Alıcı, Dk. 72 Deniz Kılınç, Dk. 86 Muhammed Mert, Dk. 90 Sinan Osmanoğlu (Altınordu), Dk. 49 Kone, Dk. 82 Veli Kızılkaya (Adanaspor)


İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Altınordu, evinde Adanaspor'u 2-0 yendi.


Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 18:03
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