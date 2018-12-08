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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Osmanlıspor: 3 - Afjet Afyonspor: 2

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:55
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Ali Tuna

Osmanlıspor: Karcemarskas, Tugay Kacar, Sinan Kurt, Ayuk (Dk. 60 Beykan Şimşek), Burhan Eşer (Dk. 82 Caner Arıcı), Hasan Kılıç, Ndiaye, Muhammed Bayır, Mertan Caner Öztürk, Numan Çürüksu, Anıl Karaer

Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Arapi, Bayram Çetin, Yasin Yener (Dk. 80 Enes Ata), Sinan Özkan (Dk. 84 Aykut Uluç), Mehmet Sedef, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, İsmet Benli, Ersel Aslıyüksek, Mendy (Dk. 70 Oltan Karakullukçu)

Goller: Dk. 1 Hasan Kılıç, Dk. 64 Sinan Kurt, Dk. 90 Anıl Karaer (Penaltıdan) (Osmanlıspor), Dk. 20 Ersel Aslıyüksek, Dk. 86 Oltan Karakullukçu (Penaltıdan) (Afjet Afyonspor)

Kırmızı kart: Dk. 89 Mehmet Sedef (Afjet Afyonspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Tugay Kacar, Dk. 85 Ndiaye, Dk. 90+2 Caner Arıcı (Osmanlıspor), Dk. 29 İsmet Benli, Dk. 62 Yasin Yener, Dk. 76 Bayram Çetin (Afjet Afyonspor)


BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında yapılan maçta Osmanlıspor, Afjet Afyonspor'u 3-2 mağlup etti.

Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda saha zemininin elverişli olmaması nedeniyle karşılaşma Bolu'da oynandı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 15:55
  1. Afjet Afyonspor
  2. Futbol
  3. Osmanlıspor
  4. Spor Toto 1. Lig

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