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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Kardemir Karabükspor: 1 - İstanbulspor: 1

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:46
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Mustafa Aydın, Deniz Turgut, Kamil Çetin

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Can Sıkılmaz, Fatih Tultak, Abdullah Sezgin (Dk. 88 Ali Kemal Yılmaz), Arif Bostancı (Dk. 65 Berk Kervankıran), Cihan Aydın, Emre Eser, Hüseyin Topbaş, Ahmet Karadayı (Dk. 90+1 Melih Berat Arslan), Yusuf Akbulut

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Akaminko, Muhammed Ali Kurt, Ali Dere (Dk. 63 Barış Örücü), Tuncer Duhan Aksu, Cajic, Muhsin Yıldırım, Onur Ergün, Muhammed Demirci (Dk. 75 Perovic), İbrahim Halil Çolak (Dk. 46 David), İbrahim Yılmaz

Goller: Dk. 21 Yusuf Akbulut (Kardemir Karabükspor), Dk. 54 Cajic (Penaltıdan) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Onur Ergün, Dk. 64 Muhammed Ali Kurt (İstanbulspor), Dk. 23 Cihan Aydın, Dk. 30 Arda Belen, Dk. 53 Hüseyin Topbaş, Dk. 90+4 Furkan Kaçar (Kardemir Karabükspor)


KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında İstanbulspor ile 1-1 beraber kaldı.


Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 15:46
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