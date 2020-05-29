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Aktüel

Futbol sahasında Cuma namazı kılındı

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Argıncık Stadı çimleri üzerinde Cuma Namazı kılındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:54:35 -
Futbol sahasında Cuma namazı kılındı

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Argıncık Stadı çimleri üzerinde Cuma Namazı kılındı.


Covid-19 virüs salgını nedeniyle aylardır süregelen mücadele dolayısıyla toplu halde kılınamayan Cuma namazı için alınan esnetme kararı sonrasında ilk namaz kılındı. Camiler içerisinde namaz kılınması henüz serbest bırakılmamışken cami avlusu, okul bahçesi gibi mecralarda Cuma Namazı kılınırken Kayseri’nin Kocasinan ilçe sınırlarında bulunan Argıncık Stadı’nda da Cuma Namazı kılındı.


Hoca eşliğinde Cuma namazı kılındı. Cemaat, bu kez safları sıklaştırmak yerine sosyal mesafeye uygun bir şekilde aralıklı olarak namaza durdu. Cemaat, aylar sonra Cuma Namazı kılarken cami yerine Argıncık Stadı çimleri üzerinde dini vecibesini yerine getirdi.

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