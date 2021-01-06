  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Misli.com 3. Lig
Spor

Futbol: Misli.com 3. Lig

Ligde 2 ve 3. gruplarda ilk yarının son haftası olan 17. hafta maçlarının tamamı oynandı. 4. Grup'ta ise 17. hafta müsabakaları 1 maç dışında sona erdi

Yeniakit Publisher
2021-01-06 15:27:19 -
Futbol: Misli.com 3. Lig


İSTANBUL (AA) - Futbolda Misli.com 3. Lig'de 2 ve 3. gruplarda ilk yarının son haftası olan 17. hafta maçlarının tamamı oynandı. 4. Grup'ta ise 17. hafta müsabakaları 1 maç dışında sona erdi.

Ligde 3 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:


- 2. Grup


Tokatspor-Kahta 02: 0-0

Halide Edip Adıvarspor-Mardin Fosfatspor: 0-0

Çengelköy Futbol Yatırımları-Fethiyespor: 1-2

Yozgatspor 1959 FK-Karaman Belediyespor: 1-2

Nazilli Belediyespor-Yomraspor: 2-1

Ağrı 1970-Ceyhanspor: 1-1

Darıca Gençlerbirliği-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1

Belediye Kütahyaspor-İskenderun FK: 5-0


- 3. Grup:


Çarşambaspor-Esenler Erokspor: 1-3

Somaspor-Isparta 32: 3-0

Batman Petrolspor-Osmaniyespor FK: 0-0

İçel İdmanyurdu-Altındağspor: 2-0

Cizrespor-Yalovaspor: 2-1

Arhavispor-Gölcükspor: 0-1

Karşıyaka-Erbaaspor: 0-1

Çatalcaspor-Elazığ Karakoçan: 0-0


- 4. Grup:


68 Aksaray Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-1

Bergama Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 2-0

Muğlaspor-Alanya Kestelspor: 0-1

Adıyaman 1954-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-0

Modafen-52 Orduspor: 2-2

Kozanspor-Bursa Yıldırımspor: 0-0

Silivrispor-Bayrampaşaspor: 0-1

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçili öğrenci tüm gerçeği anlattı!
Gündem

Boğaziçili öğrenci tüm gerçeği anlattı!

Boğaziçi Üniversitesi'nde CHP ve DHKP-C'nin kışkırtmasıyla çıkarılmaya çalışılan kaos hakkında, okulda eğitimine devam eden Ömer Salim Arsla..
Sosyal medyada binlerce kez izlendi! Cüneyt Arkın sözleri gündem oldu
Gündem

Sosyal medyada binlerce kez izlendi! Cüneyt Arkın sözleri gündem oldu

Boğaziçi Üniversitesine 'rektör' atanması bahanesiyle çıkan olaylar bahane edilerek polis teşkilatı hedef tahtasına oturtulurken Kuruluş Osm..
Ankara'nın kozunu açıkladı! ABD S-400 diyecek, Türkiye ise...
Dünya

Ankara'nın kozunu açıkladı! ABD S-400 diyecek, Türkiye ise...

Gazeteci Mehmet Acet, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 hamlesine karşın Ankara'nın elindeki kozu açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay